Alerta del Banc d'Espanya: pots tenir un bitllet de 50 euros que no tingui valor

Cada dia la tecnologia avança i les accions fraudulentes que es poden dur a terme gràcies a la innovació s'obren pas. Un agent de la policia espanyola ha explicat què s'ha de fer per identificar els cada vegada més elaborats bitllets falsos.

Qui ho ha explicat és l'inspector del grup de blanqueig de la policia espanyola a les Illes Balears, Moises Pacheco. L'agent expert recorda la recomanació del Banc d'Espanya per identificar quan ens donen gat per llebre pel que fa als bitllets falsos: mirar, tocar i girar són les tres accions que poden determinar si hem estat enganyats.

El tacte que té el bitllet és característic, com ho és el so que fa en ser rascat. "Hi ha un so que en gratar un bitllet fals no se sent. Aquest soroll s'anomena carteig i és el que ens pot fer detectar de manera senzilla si un bitllet és verdader o fals".

La importància de girar-lo fa referència a parar atenció en les bandes magnètiques que hi ha impreses de color verdós a la vora del número de 50. Aquest color característic també apareix amb una tonalitat similar en els bitllets de 100 o 200 euros. Tot i això, també hem d'estar alerta a si quan girem el bitllet veiem com va canviant la brillantor del número, un efecte que no succeeix amb els falsos.