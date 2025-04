El botó que cal prémer al caixer automàtic per evitar robatoris de dades i diners

Malgrat que les formes de pagament per targeta o amb un dispositiu mòbil són les imperants, retirar diners en efectiu d'un caixer automàtic encara és una pràctica molt habitual als caixers. Segons dades del Banc d'Espanya, el 75% d'efectiu que es fa servir en el dia a dia s'obté a través de caixers i més de la meitat de la població encara ho considera el principal mètode de pagament.

Però el factor físic no protegeix de possibles robatoris. És per això que hi ha un botó que sol passar desapercebut i que cal prémer cada cop que es fa alguna operació en un caixer per evitar ensurts al compte. I és més senzill del que sembla: només cal pitjar el botó "cancel·lar" un cop acabada l'operació.

Té una explicació: cada cop que es fa una operació al caixer, sigui una retirada de diners o una consulta del saldo, s'obre una sessió temporal. En alguns models de caixers, aquesta sessió pot mantenir-se activa durant uns segons, fins i tot quan ja hem marxat del caixer després de finalitzar la gestió pertinent.

Per tant, si en aquest moment una altra persona accedeix al caixer, pot aprofitar per veure dades personals a la pantalla o fins i tot mantenir la sessió oberta i fer algun tràmit que implica el robatori de diners. Tot això té solució: prement el botó de "cancel·lar" la sessió queda tanca per complet abans de marxar del caixer, sense que les dades quedin exposades.