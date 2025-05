El producte de cuina que neteja les llantes del cotxe en minuts

Mantenir el cotxe en bon estat no és únicament una qüestió de visites al mecànic. La neteja també hi juga un paper clau, tant per a l’estètica com per a la seguretat. De fet, a l’Estat espanyol, circular amb un vehicle brut o deteriorat pot suposar una sanció per part de la Direcció General de Trànsit (DGT), especialment si afecta la visibilitat o al funcionament de certs components de l'aparell.

En aquest context, una exvenedora de cotxes ha compartit un consell a les xarxes que ha despertat l’interès de milers de conductors, ja que assegura que un producte de cuina és capaç de deixar les llantes del vehicle com noves només en qüestió de minuts.

Lucía Lipperheide, que va treballar durant anys en aquest sector, ha explicat a través d’un vídeo viral el truc per netejar aquesta part del cotxe de forma ràpida i efectiva sense recórrer a productes cars o especialitzats. Segons explica, només cal utilitzar desgreixant per netejar el forn.

"S'ha d'aplicar amb el vehicle completament fred", recomana Lipperheide. “Si el cotxe ha estat circulant, el producte s’evapora abans d’actuar”. Així doncs, el procés consisteix a polvoritzar el producte directament sobre les llantes, deixar-lo actuar durant tres minuts i, posteriorment, retirar-lo amb aigua calenta i sabó. En cas que encara hi hagi brutícia, es pot utilitzar un raspall per acabar el procés.

D'altra banda, aquest truc també pot ajudar a prevenir danys a la superfície de les llantes. “No és només estètica, també és manteniment i seguretat”, afirma la dona, ja que l’acumulació de residus pot afectar el recobriment protector i generar corrosió amb el temps.

Aquest consell ha guanyat popularitat ràpidament entre els conductors que busquen solucions casolanes per mantenir el seu vehicle en les millors condicions. Un fet que recorda que, a vegades, el millor aliat per cuidar el cotxe pot estar més a prop del que pensem: a la cuina.