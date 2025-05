L'alternativa al paper de vàter que cada cop està més de moda

Tothom es va tornar boig per comprar-ne a l'inici de la pandèmia i fins i tot en les hores de l'apagada hi havia gent que en carregava paquets del supermercat. Dos fets que fan pensar que el paper de vàter és indispensable en el nostre dia a dia. Doncs bé, hi ha una alternativa que ve des d'Àsia i que cada cop està més de moda a Occident.

De què es tracta? Doncs dels lavabos amb un raig d'aigua, coneguts popularment com a washlets o lavabos intel·ligents, que tenen origen al Japó. La seva popularitat ha crescut a Occident en els últims temps gràcies a les xarxes socials i també amb dues voluntats: la preocupació pel medi ambient i el tractament de la pell.

Els lavabos intel·ligents fan servir raigs d'aigua per la neteja de les parts íntimes i la tecnologia ha avançat fins al punt que tenen control de temperatura, assecatge amb aire calent i tapa automàtica. Algunes marques japoneses ja comercialitzen aquests elements a Europa i Amèrica del Nord i alguns hotels de Londres, París o Múnic ja en tenen a les seves habitacions.

Diversos estudis i expertes coincideixen a dir que l'ús d'aigua per a la higiene personal és més eficaç que el paper de vàter, ja que permet eliminar millor els bacteris i les restes orgàniques. A més, també redueix el risc d'irritacions i preveu infeccions o complicacions dermatològiques especialment en qui té la pell sensible o algun problema mèdic.

Malgrat aquests beneficis a nivell de salut i també ambientals, es tracta d'un hàbit cultural difícil de modificar. Un dels factors que tiren més enrere és el preu d'instal·lació dels lavabos intel·ligents, que parteixen dels 1.200 euros i que poden arribar entre els 3.000 i els 7.000 euros. Fins que no siguin més accessibles per a les butxaques, doncs, sembla que el paper de vàter encara es queda als banys europeus.