El truc infal·lible d'un xurrer perquè la xocolata tingui l'espessor perfecta

Quan arriba el fred, sempre ve de gust uns bons xurros amb xocolata. Hi ha qui prefereix posar-se un xandall, l'abric i la bufanda i anar fins a la parada de xurros que hi ha més a prop de casa, mentre que d'altres prefereixen experimentar amb els seus dots culinaris i provar de fer aquest dolç tan nadalenc a casa. El dubte, però, arriba quan toca fer la xocolata: com fer que tingui l'espessor perfecta? L'expert Juan Alpuente ha revelat el seu truc infal·lible en una entrevista amb La Vanguardia.
Alpuente és l'encarregat de mantenir el llegat d'una xurreria de Barcelona que la seva família va obrir el 1963. Tot i que la primera parada que va inaugurar el seu pare es trobava al Mercat dels Encants, fa 15 anys la van haver de traslladar i ara està ubicada entre el Teatre Nacional de Catalunya i l'Auditori. Més enllà de ser l'encarregat de la xurreria, Alpuente també s'ha convertit en un referent d'aquesta professió a les xarxes, on mostra el seu dia a dia i on ja acumula més de 100.000 seguidors.
Gràcies a la seva experiència, Alpuente coneix a la perfecció la recepta que s'ha de seguir per fer els millors xurros amb xocolata. Sobre aquesta segona, concretament, explica que, encara que "hi ha clients que la demanen de totes les maneres", ell la prepara "amb una espessor equilibrada". Al xurrer li agrada que no sigui "ni massa espès ni massa líquid". En aquest sentit, per assegurar-se que té "l'espessor perfecta" fa la següent prova: "Col·loco una cullera al mig del got: si es manté recta, està al punt". Tot i això, assegura que si algú li demana una xocolata més líquida, l'ofereix.
I, sobre els xurros, també té alguna recomanació: "El xurro ideal es fa amb aigua, farina i sal, i ha de fregir-se en oli d'oliva". "Jo, per exemple, faig servir orujo d'oliva, com sempre explico als meus vídeos", afegeix. El més important, però, assegura que és "fregir els xurros a la temperatura adequada perquè no absorbeixin massa oli". La clau, evidentment, està en "acompanyar-los amb una bona xocolata o un bon cafè". "I ja està: perfecte".
Quant a la ració, explica que no hi ha una quantitat recomanada, sinó que depèn de "com de golafre siguis". "Hi ha clients que em demanen uns 10 o 12 xurros i se'ls mengen ells sols sense problema", relata. En tot cas, Alpuente assegura que "si els xurros són bons, desapareixen ràpid".
Finalment, encara que el cost de la xocolata i del cafè ha pujat, assegura que ha "mantingut bastant els preus". "Els vaig apujant molt a poquet a poc, però continuo tenint preus econòmics per a la gent del carrer, com dic jo. Perquè els xurros sempre han estat un menjar accessible, i vull mantenir aquella essència", conclou.