La xef Maria Nicolau, sobre el menjar dels hospitals: «Només els donem als malalts ganes de morir»

La cuinera i divulgadora Maria Nicolau sempre està disposada a reivindicar la cuina quotidiana i catalana i a compartir els seus consells i les seves claus culinàries. Aquest cop, però, ha hagut de deixar de banda el seu positivisme per fer una denúncia públicament. La catalana ha fet una publicació a les xarxes fent referència al menjar que es dona als pacients hospitalaris: "Sortiria a cremar-ho tot".
"Jo no sé res de la vida, i aquest és un món difícil, i tot és molt complex i..." ha escrit a través del seu compte personal d'X -abans Twitter-, "però tots i cadascun dels cèntims posats a catalunyaregiómundialdelagastronomia els hauríem d'haver fotut aquí". La cuinera acompanya el text amb una imatge que ho diu tot: una safata d'hospital amb un tros de pa de motlle, un tros de peix, uns quants bastonets de pastanaga bullits, un suc de préssec per beure i una gelatina de postres. "Només que donem als malalts ganes de morir", lamenta Nicolau.
La cuinera assegura que "sortiria a cremar-ho tot" i que està "trista" de veure-ho.
Tot just aquest 2025, Catalunya ha sigut nomenada Regió Mundial de la Gastronomia 2025, un reconeixement impulsat per l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), que posa en valor la producció alimentària i la cuina catalana i que consolida el nostre territori com el país del món on es menja i beu millor. De fet, aquest és el primer cop que una regió europea rep aquesta distinció. Per celebrar-ho, es van organitzar desenes d'activitats gastronòmiques arreu del territori sota el lema 12 mesos, 12 paisatges.
És en aquest sentit que Nicolau fa referència a aquest fet, quan diu que tots els diners que s'han invertit en la "catalunyaregiómundialdelagastronomia" s'haurien "d'haver fotut aquí". Així, mentre Catalunya celebra el seu reconeixement com a regió gastronòmica, la cuinera reclama que també es cuidi els pacients dels hospitals i se'ls ofereixi una alimentació digna.