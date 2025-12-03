El Servei Català de Salut revela que l'any passat es van diagnosticar 24 casos al dia d'Alzheimer a Catalunya i ja n'afecta a més de 50.000 persones, un 0,11% de la població. Amb l'arribada de Nadal, els estímuls, desplaçaments i emocions que la festivitat implica poden generar una situació d'estrès i de desorientació per a les persones que viuen amb la malaltia. Per això, la Fundació Pasqual Maragall ha fet un llistat de cinc consells per gaudir d'unes festes segures.
Cuidar-se per poder cuidar
Des de la fundació expliquen que en vuit de cada deu casos la cura recau en la família, que hi dedica una mitjana de 70 hores setmanals. Per evitar una sobrecàrrega, la fundació alerta que els cuidadors s'han de reservar espais personals com assegurar un somni reparador, mantenir hàbits de moviment com caminar i fer activitats d'oci amb la família o els amics.
Tot això no només ajuda les persones que cuiden sinó també les persones amb Alzheimer, ja que tot s'acaba reflectint en el tracte que reben. "Cuidar-se no és egoisme, sinó una necessitat per poder oferir la millor ajuda possible", explica la Fundació Pasqual Maragall.
Bona comunicació familiar
Cal coordinar-se amb la família per aconseguir donar el millor tracte. Des de la fundació esmenten que abans de les reunions nadalenques és una bona opció consultar els horaris, arribar a un acord de la durada i qui farà cada cosa, com aixecar-se a buscar els plats, entre d'altres. Una comunicació en un to calmat i amb frases senzilles ajuden que la persona amb Alzheimer s'inclogui en les conversacions.
Abans de la trobada, un gran mètode és ensenyar-li imatges seves, explicar-li records i fer-li alguna pregunta sobre les seves preferències, ja que això reforçarà la seva seguretat per a després. Després de la trobada, és important parlar amb la família per veure què ha funcionat i què no per poder fer-ho millor la pròxima vegada.
Mantenir les tradicions familiars
Nadal és l'època en què cada família té les seves petites tradicions a les trobades com cantar nadales, decorar la casa amb el pessebre i l'arbre, encendre uns llums especials o cuinar un plat típic. Totes aquestes tradicions ajuden que la persona amb Alzheimer se senti com a casa i estigui més a gust. A més, si hi ha nens, aquests ajuden a donar un toc d'espontaneïtat que també aporten coses bones.
Fer activitats per als records com mirar un àlbum o passejar per un lloc significatiu també ajuden sempre que s'eviti la fatiga. La música també pot tenir un paper clau, fer-ne sonar de la seva joventut ajudarà a millorar l'estat d'ànim. És més important la qualitat que la quantitat, és a dir, trobades més curtes i amb menys estímuls solen resultar més satisfactòries que llargues trobades, que poden significar una gran exigència per a la persona amb Alzheimer.
Mantenir la ment activa
La Fundació Pasqual Maragall explica que jocs de taula adaptats, trencaclosques de poques peces, dominós o altres jocs ajuden a mantenir la ment desperta. Aquesta estimulació cognitiva afavoreix a la memòria, l'atenció i la coordinació. Altres propostes són doblegar tovallons, classificar ornaments per colors, pelar fruita o regar plantes. Tot això ha d'estar planificat i amb descansos perquè es pugui prendre amb calma.
Cuidar l'alimentació i els temps
Els menjars densos poden esgotar i confondre. En aquest sentit, es recomana simplificar el menú i respectar els seus horaris habituals, tot i que la celebració sigui més tard. També s'aconsella presentar els plats per passos (primer plat, segon plat i postres), ja que si no pot provocar confusió.
A més, sempre que es pugui, la persona amb Alzheimer ha de participar en petites activitats com posar coberts, elegir entre dues postres o ajudar a posar l'aigua al got. Això augmenta l'autoestima i la sensació d'utilitat. Després de les menjades es recomana fer una migdiada amb música suau per garantir el benestar.
Amb aquests cinc passos, la Fundació Pasqual Maragall explica que aquest Nadal és l'oportunitat de connectar amb aquells estimats que pateixen Alzheimer. Seguir aquestes pautes pot ajudar molt a assolir aquest propòsit i propiciar moments bonics que quedaran per al record.