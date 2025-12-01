Jenifer Pitman, doctora: «Les dones majors de 40 anys han de parar atenció a les articulacions per protegir els genolls»

Els genolls són una de les zones més delicades del cos humà. La seva complexitat i fragilitat fa que hi pugui haver lesions tant en persones joves -per impactes forts o mals gests- com en persones grans -per la sobrecàrrega de les articulacions-. Un equip d'experts ha fet una anàlisi extensa per valorar quines són les lesions més habituals en cada franja d'edat i gènere i com evitar-les.
La doctora Jenifer Pitman, professora adjunta de radiologia a l'Institut Mèdic Johns Hopkins a Baltimore, ha encapçalat l'estudi i deixa una primera conclusió. "La majoria de les investigacions anteriors s'han centrat en els homes, però a mesura que hem ampliat el nostre enfocament per incloure les dones, hem observat que presenten diferents perfils de risc i són més propenses a patir lesions diferents".
En general, les troballes suggereixen que les dones grans són més propenses a patir lesions que amb el temps condueixen a la degeneració de les articulacions. "Tant homes com dones han de prendre precaucions per evitar lesions d'alt impacte, especialment durant la pràctica d'esports o activitat física, i les dones, especialment les més grans de 40 anys, han de parar atenció a la salut de les articulacions i incorporar entrenament de força específic per ajudar a protegir els genolls a mesura que envelleixen", declara Pitman.
Lesions específiques en homes
Tot i això, l'anàlisi dels informes de ressonància magnètica ha revelat que hi ha més lesions específiques en homes que en dones. Això vol dir esquinços del lligament encreuat anterior, esquinçament del lligament encreuat anterior amb esquinçament del menisc medial o esquinçament del lligament encreuat anterior amb esquinç del menisc lateral.
Un exemple són els esquinços del lligament creuat anterior (LCA), tal com explica el doctor Ali Ghasemi. "N'observem més en homes, especialment en el grup d'edat de 20 a 40 anys, cosa que contradiu el que s'ha publicat anteriorment", exposa el doctor. "Estudis previs centrats en lesions esportives han demostrat que les atletes joves presenten majors taxes i més risc d'esquinçaments de l'LCA. No obstant això, els nostres resultats mostren una prevalença significativament més gran de lesions de l'LCA en pacients homes en tots els grups d'edat".