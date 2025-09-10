Descobreixen les «caixes negres del càncer», un filó per saber l'origen i l'evolució de cada tumor

Troballa clau en la lluita contra el càncer. Un grup d'investigadors, alguns d'ells catalans, han trobat que coneixent la història d'un tumor es pot anticipar la seva progressió clínica. A partir d'una metodologia basada en l'etiquetació química de l'ADN es pot desxifrar l'origen i l'evolució del càncer i predir el seu curs clínic futur.
L'estudi l'ha liderat un equip internacional format pel Clínic-IDIBAPS i l'Institut de Recerca del Càncer de Londres. La recerca es basa en el fet que el càncer no comença en el moment del diagnòstic sinó que es desenvolupa "silenciosament" durant un temps determinat.
De manera similar a la caixa negra d'un avió, els investigadors han descobert que la trajectòria evolutiva del càncer està codificada a l'epigenoma (un conjunt de marques químiques que s'afegeixen a l'ADN). En concret, es troba registrada en un tipus especial de marca epigenètica coneguda com a metilació fluctuant.
Així, els investigadors han trobat que la cèl·lula original que va donar lloc al tumor deixa una firma única de metilació, una empremta que no només revela la identitat de les cèl·lules tumorals, sinó que també canvia a mesura que el tumor creix i es diversifica. Gràcies a models matemàtics avançats, han desxifrat els patrons de metilació, reconstruint tant l'origen com l'evolució del tumor amb una precisió sense precedents.
Aplicació pràctica
El cap del grup d'Epigenòmica Biomèdica de l'IDIBAPS i coordinador del treball, Iñaki Martín-Subero, ha explicat en roda de premsa que aquesta informació pot ser determinant en el cas per exemple de dos pacients amb un tumor similar, però que aquest mètode revela que han tingut una evolució molt diferent. Així, si un dels dos ha crescut molt ràpidament això permetria predir que serà més agressiu.
Els investigadors han reconegut que entre que una investigació es publica i realment es pot aplicar a la pràctica ha de passar un temps "a vegades una mica llarg". Martín-Subero ha explicat que estan ara contactant amb empreses biotecnològiques que vulguin portar a la pràctica el nou mètode. "La nostra intenció és que no quedi en una publicació acadèmica", ha dit.
L'estudi va analitzar mostres de 2.000 pacients amb càncers limfoides, incloent-hi leucèmies pediàtriques com la leucèmia limfoblàstica aguda i malalties d'adults com la leucèmia limfàtica crònica. Gràcies a l'accés a les històries clíniques anonimitzades, els investigadors van poder correlacionar l'evolució passada del tumor amb la seva agressivitat.