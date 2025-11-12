El Consell Comarcal del Solsonès enceta el segon Cicle d’Art Cromàtic amb les exposicions d’Estel Jin Sabata Serra i Sílvia Ferrer-Dalmau

La sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès ha acollit aquest vespre la inauguració del segon Cicle d’Art Cromàtic, amb la presentació de les exposicions Floreix en l’efímer, d’Estel Jin Sabata Serra, i Quadern de viatge a 4 km/h, de Sílvia Ferrer-Dalmau. L’acte ha comptat amb la participació de les artistes, així com d’amics i veïns que les han volgut acompanyar.
Durant l’acte, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, M. Claustre Sunyer, ha destacat la importància de la cultura com a “pilar essencial del desenvolupament comarcal” i ha subratllat que “promoure l’art local és també reforçar el sentiment de pertinença i identitat col·lectiva”.
Per la seva banda, la consellera comarcal de Cultura, Sara Vilches, ha posat en valor la complementarietat de les dues propostes, que “ens conviden a redescobrir la lentitud, la contemplació i l’autenticitat com a camins d’expressió i de vida”.
L’obra de Sílvia Ferrer-Dalmau, Quadern de viatge a 4 km/h, recull un relat visual d’un recorregut a peu pel GR11, la ruta transpirinenca que travessa els Pirineus. A través de 31 dibuixos que conformen un “quadre de quadres”, l’artista reivindica la lentitud i la contemplació com a formes de connexió amb el món.
D’altra banda, Floreix en l’efímer, d’Estel Jin Sabata Serra, reflexiona sobre la bellesa dels instants fugissers i la relació entre allò efímer i allò perdurable. Les seves obres, inspirades en la natura i en la bellesa de les flors, simbolitzen la intensitat i la fragilitat de la vida, convidant a viure cada moment amb autenticitat.
Aquest projecte, impulsat pel Consell Comarcal amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), té com a objectiu promoure la creació artística local i oferir un espai de difusió i reconeixement al talent visual del territori.
Amb aquesta nova edició, el Consell Comarcal reafirma el seu compromís amb la cultura de proximitat i amb la consolidació del Cicle Cromàtic com a espai estable d’expressió i de trobada artística al Solsonès.
Les exposicions es poden visitar els dies 15, 16, 22 i 23 de novembre, en horari de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès.