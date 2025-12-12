La Catedral de Solsona acollirà la clausura de l'Any Jubilar

El diumenge 28 de desembre, a les cinc de la tarda, a la catedral de Solsona, tindrà lloc la celebració de clausura del Jubileu.
L'Església catòlica ha celebrat a tot el món el Jubileu de l'any 2025, del 24 de desembre de 2024 al 14 de desembre de 2025. El lema ha estat “Pelegrins d'esperança”. El papa Francesc en va publicar la Butlla de convocatòria. Aquest Jubileu coincideix, també, amb l'aniversari del Concili de Nicea que es va celebrar l'any 325. Han passat 1700 anys. Amb aquest record els catòlics mostren el seu agraïment al Senyor per aquelles sessions conciliars i pels processos posteriors al llarg dels segles que han fixat els ensenyaments revelats en la Paraula de Déu i que se sintetitzen en les veritats que reciten o canten en el CREDO.
Un any sant, o jubileu, és un temps de pelegrinatge, oració, penediment i obres de misericòrdia, basat en l'antiga tradició jueva d'un any jubilar de descans, perdó i renovació.
Dins de la història de l'Església va ser el papa Bonifaci VIII qui va declarar el primer Any Sant el 1300, i ara se celebren cada 25 anys, si bé el papa Francesc va convocar una edició providencial dedicada a la misericòrdia l'any 2015. L'anterior jubileu es va celebrar l’any 2000, convocat pel papa Sant Joan Pau II quan l'Església catòlica va encetar el tercer mil·lenni.
Per tal que tothom pugui participar en aquesta celebració, la diòcesi ofereix servei d’autocars: un per a la zona sud i un altre per a la zona del Llobregat.
Els interessats podran contactar amb el rector de la pròpia parròquia, el qual ho comunicarà al responsable de cada zona. Pel que fa a les parròquies de la zona Solsonès-Cardener, els mossens ho han de comunicar directament a la cúria.
La celebració consistirà en una missa solemne a la catedral presidida pel bisbe Francesc Conesa i concelebrada per tots els preveres de la diòcesi. En acabar hi haurà un berenar als claustres de la catedral organitzat per voluntaris de la parròquia de Solsona
El termini per apuntar-se és el dia 22 de desembre.