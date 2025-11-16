Prades de la Molsosa i Calaf impulsen un cicle de cursos i trobades de salut i primers auxilis

L'Associació Linaria i l'Associació de Veïns i Veïnes de Prades de la Molsosa, amb el suport del pla comunitari ACTUA i l'Arada, presenten un complet programa formatiu destinat a millorar el benestar i les competències en salut de la població dels petits municipis del territori.
El programa s'inicia els dies 22 i 23 de novembre a Prades de la Molsosa amb el curs Higiene postural i gestió de l'estrès i l'ansietat (6 h), a càrrec d'Olivia Civil, osteòpata i professora de ioga a OsteoIoga. La formació se centrarà en hàbits i microhàbits per millorar el benestar, prevenir lesions i reduir l'estrès i l'ansietat.
El 29 de novembre i el 31 de gener, també a Prades, tindrà lloc el curs de Primers Auxilis: Suport Vital Bàsic i ús del DEA (8 h), conduït per l'infermer Àngel Olucha. La formació oferirà una introducció a les tècniques principals de primers auxilis i protocols d'actuació en situacions d'emergència, amb acreditació oficial del Servei Català de Ressuscitació.
El 13 de desembre i el 14 de febrer es realitzaran les Trobades de Salut, unes sessions obertes conduïdes per la infermera Rosa Cobacho i col·laboradors, adreçades a l'autoconeixement, resolució de dubtes i intercanvi d'experiències en l'àmbit de les cures. Aquestes trobades són gratuïtes i formen part del projecte ACTUA.
El cicle continuarà el 27 de desembre a Calaf amb el curs Farmaciola bàsica (2 h), impartit per la farmacèutica Teresa Miquel, que oferirà una introducció a la farmaciola domèstica i al seu ús per resoldre molèsties quotidianes.
A més, s'inclourà properament el curs Malalties neurodegeneratives i dany cerebral (6 h), amb professional a determinar, una formació introductòria sobre patologies com l'Alzheimer, el Parkinson i l'ictus.
Preus i inscripcions
El preu de cada curs és de 20 euros, amb un descompte del 50% (10 euros) per a socis de l'Associació de Veïns i Veïnes de Prades i de l'Associació Linaria. Les formacions són gratuïtes per a persones cuidadores.
Les inscripcions es poden formalitzar a través del correu associaciolinaria@gmail.com o al telèfon 722 21 25 677.
Organització i col·laboració
El cicle està organitzat per l'Associació Linaria i compta amb el suport de Veïns i Veïnes de Prades de la Molsosa i el pla comunitari ACTUA (l'Arada cooperativa) , amb el projecte Xarxa de Salut Comunitària del Solsonès i altres col·laboradors del territori.