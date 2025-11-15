Nova edició del cicle Cultura a l’Era al Miracle: cultura, gastronomia i producte del territori al Miracle aquest 23 de novembre

L’activitat començarà amb la presentació del receptari Les farines de Territori de Masies a la taula, un recull de propostes culinàries elaborades per sòcies de la cooperativa, restaurants i veïnes del Baix Solsonès. El llibre reuneix receptes diverses —des de salades i dolces fins a pans i preparacions tradicionals de la cuina catalana— que utilitzen les farines ecològiques produïdes a la comarca.
La presentació anirà acompanyada d’una recepta en directe a càrrec de Sílvia Ferrer-Dalmau, de l’Espai René, amb la participació de La Cuineta d’Aquí, i un tast de producte local als exteriors de les Cel·les del Miracle. Preu: 7 euros (públic general) / 5 euros (sòcies de Territori de Masies).
La jornada continuarà amb el concert de MONTSERRAT ISANTA DUO, format per Montserrat Isanta i Eduard Gener. El duet oferirà un repertori que viatja per la cançó catalana, italiana i francesa, el jazz i clàssics dels anys seixanta que van marcar una època amb veus com Núria Feliu, Guillem d’Efak o Salomé. Un concert íntim i elegant amb piano i veu. Preu: 15 euros (públic general) / 12 euros (sòcies de Territori de Masies).
Les entrades es poden aconseguir a territoridemasies.cat/botiga o al telèfon 693054437 o al correu electrònic informacio@territoridemasies.cat
Aquest acte s’inscriu dins del Cicle de Cultura a l’Era. Arts visuals i en viu a les eres de Territori de Masies, un programa cultural que s’allarga tot l’estiu i la tardor, i que posa en valor el turisme agroalimentari i el producte local, així com el projecte de farines ecològiques impulsat per la cooperativa i quatre socis agraris. El cicle comptarà amb dos edicions més, una el diumenge 30 de novembre a Les Corts de Biosca (Castelltallat) amb un concert del David Lama i el dilluns 8 de desembre a la tarda a Santa Maria de Su amb el Cant de la Sibil·la amb la Sibil·la d’Urgell, interpretat per Laura de Castellet.
La iniciativa té el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Igualtat i Feminisme, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida. A més, Territori de Masies disposa del segell de la Venda de Proximitat. La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013.