El Projecte Escola-Empresa del Solsonès i Cardona apropa l’alumnat al teixit empresarial

Durant aquest curs, s’han programat diverses xerrades d’empreses del Solsonès i Cardona als centres educatius, visites a companyies per part d’alumnat de cicles formatius i la participació empresarial en el plantejament de treballs de recerca de batxillerat, entre d’altres. Són accions del Projecte Escola-Empresa per apropar l’alumnat a les oportunitats laborals del territori i garantir que els joves puguin formar-se i treballar a la zona.
Reforçar la connexió entre els centres educatius i el teixit empresarial és l’objectiu del Projecte Escola-Empresa, en funcionament des de fa disset anys.
És una iniciativa de les associacions empresarials del Solsonès i Cardona i de l’Agència de Desenvolupament Local, amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la col·laboració dels centres educatius.
Una de les novetats d’aquest curs, durant els trimestres segon i tercer, seran les visites a empreses de tots els sectors (primari, secundari i terciari) per part de l’alumnat de cicles formatius per tal que conegui de primera mà processos productius i entorns laborals relacionats amb els cicles. Concretament, es faran dues visites per cicle: l’Escola Arrels en té deu de programades; l’Institut Francesc Ribalta, sis, i l’alumnat de 4t d’ESO de l’Escola Vedruna, dues.
Una altra novetat serà una xerrada sobre la situació econòmica del Solsonès i Cardona, la seva estructura empresarial i els perfils professionals que necessita, adreçada a alumnes de 4t d’ESO i oberta a cicles formatius i batxillerats interessats.
Participació en els treballs de recerca
També és una nova proposta d’aquest curs la participació d’empreses en la identificació dels temes dels treballs de recerca de batxillerat. Com influeixen les xarxes socials en la compra del producte entre els joves? Es pot automatitzar el control de qualitat d’un producte amb sensors? Són alguns dels reptes reals que els alumnes es podrien plantejar com a temes.
Fins ara, s’han mostrat interessades en aquesta idea quatre empreses, de les quals dues ja han confirmat. Representants de cada companyia exposaran els seus reptes per a qui vulgui recollir-ne el guant i facilitaran la informació per fer la recerca.
Paral·lelament, en el marc del Projecte Escola-Empresa també s’organitzaran xerrades empresarials als centres per explicar la filosofia d’empresa de diferents firmes, els perfils que hi tenen cabuda i la seva trajectòria. S’hi parlarà, entre d’altres, de l’exemple d’exalumnes de cicles formatius que es van incorporar a l’empresa mitjançant les pràctiques de la FP dual i que han acabat ocupant llocs de treball qualificats i, fins i tot, càrrecs de responsabilitat en companyies com Ames i Vidmar.
Per mitjà d’Escola-Empresa també s’incentiva la participació d’empreses en el Projecte Intermodular de cicles formatius, i es facilita la col·laboració entre empreses i centres educatius per a les pràctiques d’FP.
Així mateix, des de l’Agència de Desenvolupament Local també s’ha preparat material nou adreçat a empreses i personal coordinador de pràctiques dels centres educatius per facilitar-los informació sobre l’oferta d’estudis de la zona.
El Projecte Escola-Empresa va néixer a Solsona el curs 2008-2009 amb la doble finalitat de reforçar la formació acadèmica de l’alumnat i fomentar les seves pràctiques en empreses, d’una banda, i proporcionar al sector empresarial un canal per cercar la figura de l’aprenent i mà d’obra qualificada, de l’altra.
Un dels reptes del teixit empresarial continua sent la dificultat de trobar talent jove que respongui a les necessitats del mercat laboral. D’aquí que es fomenti la col·laboració entre el sistema educatiu i les empreses de la comarca i Cardona i s’intenti alinear l’oferta formativa dels cicles amb les necessitats de talent i sortides professionals.