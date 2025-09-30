El Solsonès acull la cloenda del cicle «Transició energètica i territori 2025»

El dissabte 18 d’octubre, la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès, a Solsona, serà l’escenari de la darrera jornada del projecte Transició Energètica i Territori (TEiT) 2025, impulsat pel Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible (CMES) i organitzat en aquest cas pel Centre d’Estudis Lacetans (CEL). Després de les sessions celebrades a l’Empordà i al Vallès Occidental, el cicle culmina al Solsonès amb una jornada oberta a la ciutadania, les institucions i els agents econòmics i socials de la comarca.
El programa arrencarà a les 9:30 h amb la recepció de participants i inclourà una salutació institucional, una revisió històrica de l’aprofitament energètic a la comarca a càrrec del Centre d’Estudis Lacetans, i la presentació de la proposta del CMES per al Solsonès.
El punt central de la jornada serà el debat de les 12:00 h, amb la participació de Carles Comalada (Som Energia), un ponent d’Electra del Cardener (pendent de confirmació) i Sergi Saladié (URV), sota la moderació de Marta Gangolells (UPC).
A la tarda, es durà a terme una visita al parc solar fotovoltaic del Serrat de la Torreta (Olius), una experiència pràctica per conèixer de prop un projecte de generació renovable al territori.
Amb aquesta jornada, el CEL, el CMES i les entitats col·laboradores volen reforçar el debat col·lectiu i aportar eines per avançar cap a un model energètic més just, sostenible i arrelat al territori.