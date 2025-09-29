La Generalitat compra quatre nous parcs solars

La Generalitat comprarà quatre nous parcs solars sobre terreny. L'Energètica, l'empresa pública de renovables, els ha preseleccionat en el marc del segon procés de crida pública. Concretament, són quatre instal·lacions fotovoltaiques al Berguedà, l'Anoia, el Baix Camp i la Segarra que sumen 14,5 MW de potència i una inversió global de 12 milions d'euros, el màxim que s'havia previst.
Preselecció de quatre nous parcs
Els parcs solars preseleccionats per L'Energètica estan ubicats als municipis de les Oluges (la Segarra), Sant Pere Sallavinera (l’Anoia), Casserres (el Berguedà) i Vilanova d’Escornalbou (el Baix Camp). El més gran és el de la Segarra amb més de 10 hectàrees de superfície i quasi 5 milions d'inversió i preveu combinar-ho amb l'explotació agrària.
Els quatre estan autoritzats i dos estan construïts o ja en fase de legalització i connexió a la xarxa. En conjunt, aportaran 14,55 megawatts pic (MWp) de potència (12,25 MW de potència nominal) a l’empresa pública de renovables per abastir els serveis públics de la Generalitat.
Els projectes han superat els requisits qualitatius i econòmics fixats a les bases de la crida i ara se sotmetran a una auditoria preventiva (coneguda com a due diligence) com a pas previ per confirmar-ne la compra, que ascendeix a un total de 12 milions d’euros, el màxim previst. Els parcs -L'Energètica se'n queda el 100%- compten amb el vistiplau dels ajuntaments dels municipis on s’ubiquen, una de les condicions per a la preselecció.
En total, s'han presentat 13 projectes, més del doble que la primera convocatòria. Segons L'Energètica, la resta d’ofertes han quedat descartades per no assolir els criteris de viabilitat econòmica mínima i acceptació territorial establerts a les bases.
Els criteris per adquirir els parcs solars
L'Energètica ha fet servir per segona vegada el sistema de la crida pública per tal que els promotors presentessin ofertes de parcs solars a punt de ser connectats a la xarxa. Per tal que l'empresa pública els pogués comprar, havien de tenir una potència entre 0,5 i 5 MW. Per altra banda, la inversió per projecte s'havia de situar entre els 100.000 euros i els 5 milions.
La rendibilitat econòmica és un dels elements imprescindibles per tal de realitzar les operacions. També es tenia en compte l'acceptació social -si l'ajuntament del municipi s'hi manifestava en contra no es podia fer la compra, però també es van incloure altres criteris com la possibilitat d'autoabastir consums energètics públics propers, mesures per reduir l'impacte o que la zona sigui un espai ja artificialitzat, entre altres.
Dos projectes adquirits en la primera convocatoria
En la primera convocatòria, L’Energètica va rebre sis projectes que en conjunt superaven els 20 MW i els 13 milions d’euros. D’aquests, se'n van preseleccionar dos per un valor global de 4 milions.
Es tracta d'un parc solar a Vidreres (la Selva) de 3,4 MW, adquirit per 2,9 milions d’euros i que ja subministra electricitat renovable a la dessalinitzadora de Blanes. El segon, a Sant Fruitós de Bages, té 2,94 MW, però la companyia pública només va anunciar que se'n quedava el 45%. Aquesta operació, segons confirmen fonts de la companyia, encara no s'ha tancat definitivament.