Un acord entre regants i promotors solars facilita el desbloqueig del decret de renovables

Comunitats de regants i promotors solars són sovint un sector enfrontat. Tanmateix, a Catalunya s'ha aconseguit un “acord històric” -segons ambdues parts- per compatibilitzar transició energètica i producció agrària que pot facilitar que es desbloquegi el decret de renovables, que el Govern va haver de retirar el juliol passat per evitar una derrota parlamentària .
Sense parcs solars als regadius... amb excepcions
L'Acatcor és una associació que agrupa una norantena de comunitats de regants de Catalunya. Quan l'executiu va aprovar el decret que declarava els projectes de renovables com d'interès públic superior, va ser una de les entitats que s'hi van oposar amb contundència.
“Lluny de quedar-nos en el bloqueig, hem volgut ser part de la solució”, assegura Miquel Àngel Prats, president dels regants. En aquest sentit, han tancat un acord amb Unefcat, l'associació que aplega un centenar d'empreses del sector solar, per establir límits a la implantació d'aquestes instal·lacions.
“No volem un desplegament solar a qualsevol preu, però si normes clares i instruccions fàcils”, explica Salvador Salat, representant dels promotors solars. Assumint que “els espais de regadiu són un bé escàs que cal preservar”, l'acord estableix excloure'ls a l'hora d'impulsar nous projectes, però amb algunes excepcions. Concretament, en queda al marge l'autoconsum agrari, els projectes d'agrovoltaica -quan es compatibilitza producció d'aliments i energia-, projectes petits, zones de secà dins de les àrees de regadiu així com aquells terrenys que portin abandonats durant més de cinc anys.
Les limitacions assumides per les dues parts afecten els regadius actuals, els que s'estiguin desenvolupant i també els inclosos en el pla, però no aquells projectes amb accés i connexió abans de la derogació del decret 12/2025.
El Govern va retirar el decret per evitar una derrota parlamentària
Just abans de les vacances, el Govern es va veure obligat a retirar el decret de renovables que declarava els projectes de renovables com a projectes d'interès públic superior i regulava per primera vegada les bateries, elements clau per evitar noves apagades.
Malgrat que l'executiu comptava inicialment amb el suport d'ERC i els Comuns, finalment els republicans van acabar apostant pel “no”. Una decisió que va coincidir amb la polèmica pel finançament, però que també hi va contribuir l'oposició d'entitats com Revolta Pagesa i Unió de Pagesos.
En aquest sentit, un dels elements que tant ERC com també Junts van posar en dubte va ser el fet de facilitar -amb moltes limitacions- que alguns projectes solars es poguessin ubicar en terrenys qualificats legalment de productius sempre que l'activitat agrària fos inviable.
El nou decret, qüestió de setmanes
Les vacances d'estiu facilitaven posar el comptador a zero i reiniciar les negociacions per desbloquejar el decret de renovables. Ara, l'acord entre regants i promotors solars encara ho facilita més. De fet, segons ha pogut saber Nació, és qüestió de setmanes que es pugui presentar el nou text.
“Els partits majoritaris hi veuen un avenç”, assenyala Ramon Lletjós, gerent de l'associació dels regants, que considera que “amb aquests canvis ara ERC hi podria votar a favor”. “Alguns partits van considerar que el text anterior tenia un redactat poc clar amb els regadius i ara nosaltres ho facilitem”, afegeix Salvador Salat que admet que pot ser clau per tal que el decret tiri endavant ben aviat.