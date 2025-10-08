La 5a Fira de la Terra del Solsonès potencia les xerrades tècniques i els tallers de cuina 

Amb l'arribada de la tardor, el Solsonès celebra la connexió amb el bosc i els seus sabors a través del bolet i la gastronomia amb producte local i de qualitat. Aquesta és l'essència de la Solsoterra, la Fira de la Terra del Solsonès, la cinquena edició de la qual irromp al centre de Solsona el cap de setmana del 18 i 19 d'octubre. Enguany s'hi potencien les xerrades tècniques i els tallers de cuina.
Les dimensions de la fira de tardor de la capital de Solsona es mantenen similars a les de les darreres edicions amb una quarantena d'expositors entre la plaça Major, el carrer de Sant Miquel i la plaça de la Catedral. Paral·lelament, el programa, si bé presenta activitats de lleure per a tots els públics, dona relleu a les convocatòries divulgatives sobre sostenibilitat, transició energètica i canvi climàtic. Igualment, recupera el taller de cuina el dijous previ i ofereix una proposta amb el popular cuiner Arnau Paris, col·laborador del programa Cuines de TV3, diumenge al migdia.
Bolets i artesania
El pinyol de la fira continua sent el mercat del bolet i el boletaire a la plaça Major, amb la participació de quatre venedors locals, entre els quals s'imposarà la venda de rovellons i camagrocs. El recinte firal s'estendrà pel carrer de Sant Miquel, amb el mercat ecològic i artesà, i la plaça de la Catedral, amb l'artesania local de La Menestrala.
Un complement cada vegada més popular de la Solsoterra és el Solsbirra Fest, a la plaça de les Moreres. El festival de la cervesa artesana arriba a la setena edició amb cinc cerveseries catalanes i un espai gastronòmic de food trucks amenitzat amb quatre actuacions en directe, dissabte al llarg de la jornada, i una diumenge al migdia. Passaran per l'escenari d'aquest espai Brigitte Emaga, Attih Soul, Carlos Miñarro, Jaume & Llum i Mayela.
Com cada any, la Solsoterra integra la Jornada Masies+Sostenibles, que el divendres 17 al matí se centrarà en la fusta aplicada a les construccions rurals. El mateix dia, però al vespre, la biblioteca Carles Morató acollirà una xerrada a càrrec de l'arquitecta especialitzada en baubiologie, biologia de lhàbitat, Sílvia Ferrer-Dalmau, titulada Cases com arbres.
Dissabte al matí, al Consell Comarcal es durà a terme la darrera jornada del projecte Transició energètica i territori 2025, impulsat pel Col·lectiu per a un nou model energètic i social sostenible (CMES) i organitzat a Solsona pel Centre d'Estudis Lacetans (CEL). Finalment, diumenge al matí el programa inclou una activitat del projecte FenoRural”, amb sortida guiada inclosa, per estudiar els efectes del canvi climàtic amb la participació ciutadana. Són propostes gratuïtes, però en la majoria de casos cal inscriure-s'hi prèviament per correu electrònic a coordinació@firadesolsona.cat.
Receptes amb productes del bosc
Per al públic gurmet i amant de la cuina, els responsables del restaurant solsoní Mare de la Font, Laia Coma i Roger Vilaginés, compartiran receptes amb productes del bosc en un taller que impartiran dijous de sis a vuit del vespre a les dependències del Consell Comarcal. Diumenge al punt del migdia a la plaça Major, d'altra banda, Arnau Paris donarà consells, idees i receptes a partir de productes cent per cent del Solsonès. En ambdós casos també cal inscriures a coordinació@firadesolsona.cat.
Així mateix, fins al 16 de novembre es mantenen actives les vintenes Jornades gastronòmiques de tardor en dinou establiments de Solsona i comarca, que ofereixen una àmplia varietat de plats i tapes elaborats amb productes de temporada.
Actors botiguers
Una de les novetats d'enguany és una obra de teatre representada per botiguers i botigueres de Solsona. La UBIC aprofita la Solsoterra per sortir de darrere el taulell i representar la comèdia Embolica que fa fort. Se n'oferiran dues funcions al teatre comarcal, dissabte a les deu de la nit i diumenge a les set de la tarda.
Sortides per buscar bolets, exposicions la micològica, al vestíbul de l'ajuntament, celebra vint anys, un concurs infantil, un espectacle de carrer sobre la gestió dels residus, jocs infantils a la plaça de Palau i una xerrada de caràcter històric vinculada a l'exposició Aiguafina al Museu de Solsona completen el programa de la Fira de la Terra.
La penúltima fira de l'any a Solsona -la següent serà la del tió, el 6 de desembre– l'organitzen el Consell Comarcal, a través de Solsonès Fires, l'Ajuntament de Solsona, per mitjà de l'Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar), i el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central-Leader. La fa possible el suport de la Diputació de Lleida, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Grup de Natura del Solsonès, La Menestrala, el Gremi dHostaleria del Solsonès, lAssociació Blue Events, la UBIC Solsona, el CREAF i SMS, la Biblioteca Carles Morató, El Monegal, el Centre dEstudis Lacetans i la Societat Catalana de Micologia.
La Solsoterra va néixer el 2021 fruit de la fusió de L'Ecològica i la Fira del Bolet del Solsonès, dues cites concebudes com a aparadors dels productes dels boscos i ecològics i com a espais de reflexió per promoure hàbits saludables vinculats a l'alimentació, el benestar i la sostenibilitat.