L'estrany bolet que sembla que sagna: es pot collir i menjar?

Ara que s'apropa la tardor i amb uns dies plujosos i cel nuvolat, una de les opcions ideals per fer en família o amb amigues és collir bolets, una tradició centenària al país. Milers de persones enfilen els boscos per omplir el cistell de bolets i després gaudir de molt bons àpats en companyia, alguns ja s'han avançat i aprofitat la humitat de les pluges, han sortit a collir bolets i s'han trobat amb algunes sorpreses.
El bolet sagnant o "queixal del diable"
És el cas d'aquest usuari a X que comparteix una fotografia d'una estranya espècie que s'ha trobat mentre collia bolets al bosc i mostra un d'aquests de color marró òxid amb unes gotes vermelles que semblen sang per sobre.
Als comentaris la gent comença a advertir que no se'l mengi per si de cas i altres comenten que pareix un "brioix de melmelada". No obstant això, un d'ells explica quina és aquesta espècie i on es pot trobar, a més d'aclarir si es pot menjar o no.
El bolet que surt a la imatge és l'Hydnellum peckii, un tipus que creix en boscos de coníferes en sòls àcids, entre fullaraca i pinassa. És abundant a l’àrea nord-oest d’Amèrica, però s'han trobat alguns a la comarca de Bages, tot i que és escàs, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
El seu característic líquid vermell que sembla sang és, en realitat, un senyal que són bolets joves en etapa de creixement, quan segreguen aquest líquid que conté atromentina, un anticoagulant.
Quan creix deixa de segregar aquest líquid i es queda un bolet de color gris o marró grisós amb forma irregular. Tot i que no és tòxic, no té ús culinari ni se sol menjar perquè el seu sabor és amarg i picant. Així que la pròxima vegada que el vegis al bosc, recorda que la seva "sang" no indica que sigui tòxic, sinó que està creixent.