El solsoní Miquel Pérez Chimeno és proclamat hereu de les comarques lleidatanes

El solsoní Miquel Pérez Chimeno, hereu de Solsona 2024 i representant de la Catalunya Central des del maig, ha estat proclamat aquest diumenge hereu de les comarques lleidatanes i segon fadrí d’honor de Catalunya. Va ser aquest diumenge al migdia en l’acte central del certamen nacional del pubillatge, celebrat a la plaça de Santa Maria de l’abadia de Montserrat.
Pérez assumeix la nova distinció “amb molt honor, molt orgull i moltes ganes de lluir la faixa i representar les comarques lleidatanes arreu”. No obstant això, remarca que té molt present que “la faixa més important és la de Solsona”, per sobre de la Catalunya Central i qualsevol comarca de la demarcació. Van acompanyar-lo en l’acte de Montserrat Maria Garriga, pubilla de Solsona 2024, i altres membres del pubillatge local, l’alcaldessa, Judit Gisbert, el regidor de Cultura, Albert Colell, familiars i amics.
El certamen, disputat entre una seixantena d’aspirants als títols de pubilla i hereu de Catalunya, va incloure proves escrites i entrevistes orals. Tot i la competició, per al Miquel el més valuós de l’experiència ha estat “compartir aquests dos dies amb els companys de pubillatge, que són moltíssims”, durant un cap de setmana d’activitats a cavall de Montserrat i Monistrol. A més, el jove ha valorat molt positivament haver pogut gaudir “amb més tranquil·litat i profunditat de l’entorn de l’abadia, el monestir i les muntanyes de Montserrat”, en el marc del Mil·lenari.
Enguany han rebut els títols d’hereu i pubilla de Catalunya Francesc Moreno Morata, d’Anglès (la Selva), i Laia Gómez Calderero, d’Arenys de Mar (Maresme), respectivament. Ha estat escollida pubilla de les comarques lleidatanes i quarta dama d’honor de Catalunya Queralt Pérez Curcó, de Torres de Segre (Segrià).
Amb 17 anys, Pérez ha evidenciat el seu compromís amb la cultura popular per mitjà del pubillatge des del 20024: va ser escollit hereu de Solsona l’any passat, el maig va esdevenir representant de la Catalunya Central i ara assumeix la faixa de les comarques lleidatanes. Es tracta d’un reconeixement que retorna a Solsona després d’haver recaigut en altres solsonins en edicions recents, com Pol Ribes Tàpia (2023) i Marc Vilà i Riba (2022).