Llobera decreta tres dies de dol per la mort de l'exalcalde Joan Molins Farré

L'Ajuntament de Llobera ha expressat el seu dol per la mort de Joan Molins, el Duàrria, qui va ser alcalde de Llobera de 1979 a 2007, i ha fet arribar el seu condol a la família.
Tal com ha expressat el consistori en un comunicat a les xarxes socials, "en Joan Molins ha estat una figura cabdal, necessària per entendre la Llobera actual. Primer alcalde escollit democràticament, de la seva trajectòria en sorgí una obra de govern feta amb la visió de modernitzar Llobera i adaptar el municipi als nous temps. Això es veu reflectit, per exemple, en el seu paper com a impulsor, juntament amb altres alcaldes de la comarca, de la Mancomunitat d'Abastiment d'Aigües del Solsonès, una obra monumental que va permetre fer arribar aigua corrent a les masies del municipi i de la comarca, fent-hi possible la vida avui en dia.
Del seu mandat caldria destacar-ne, també, altres obres, com el manteniment i millora de camins i l'asfaltatge de la majoria d'ells, cosa que permeté una millora substancial de les comunicacions dins el municipi, o la construcció del Local Social de Llobera i el Local d'Entitats, uns equipaments bàsics per a la vida social i cultural de Llobera. També fou un ferm defensor de l'Escola, salvant-la del tancament en un moment en què penjava d'un fil i equipant-la i modernitzant-la, acció que va garantir-ne el futur fins avui dia.
Pagès i ramader de soca-rel, molt lligat a la terra, fou impulsor de les primeres ADF a la comarca, que han esdevingut una eina bàsica per a la prevenció i l'extinció d'incendis forestals."
Amb motiu del seu traspàs, l'Ajuntament de Llobera decreta tres dies de dol. La vetlla serà aquest diumenge, a la tarda al Tanatori municipal de Solsona i el funeral, aquest dilluns, 24 de novembre, a les 11 del matí, al local social de Llobera.