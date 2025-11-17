Els joves proposen millorar l'oferta esportiva de Riner

Els joves de Riner volen millorar l’oferta esportiva i de lleure del municipi. En el decurs del Dia Jove del municipi, celebrat aquest dissabte a la Casa de Colònies La Carral, es va plantejar la necessitat de desenvolupar sengles projectes destinats, d’una banda, a programar més activitats esportives al municipi i, de l’altra, a incrementar l’oferta d’excursions culturals i de lleure per als veïns i veïnes de Riner.
La iniciativa, destinada a debatre sobre la situació actual del municipi i a aportar idees per millorar-lo, va aplegar 10 nois i noies i s’emmarca en el Pla Local de Joventut. La trobada ha estat organitzada per l’Ajuntament de Riner i compta amb el suport del Consell Comarcal del Solsonès.
Amb el lema “Treballem junts per arribar lluny”, l’activitat va incloure diversos jocs de cohesió dinamitzats per professionals i un taller anomenat Zona 0 celebrat en el marc del programa “Ocell de focs” i que va servir per debatre, decidir i dissenyar els citats projectes conjunts per millorar el municipi. La sessió va acabar amb un berenar sopar en el que els participants van compartir inquietuds i opinions.
El programa Ocell de Foc és una iniciativa adreçada a jovent d’entre 16 i 30 anys que té l’objectiu d’acompanyar-los cap a l’autonomia i la millora de la qualitat de vida.
El Dia Jove de Riner és una activitat anual plantejada com una jornada de convivència, debat, aprenentatge i diversió entre nois i noies del municipi.