Sant Climenç i Freixinet recuperen la seva toponímia amb tallers intergeneracionals

L’activitat, oberta a tota la comunitat, té com a objectiu preservar la memòria col·lectiva i el patrimoni oral del territori.
Durant la jornada, nens i nenes, veïns i veïnes de Sant Climenç i Freixinet compartiran records i coneixements sobre els noms tradicionals dels espais de l’entorn, fonts, horts, feixes, trossos, rierols, obagues, baumes… contribuint a conservar un llegat lingüístic i cultural que sovint només es transmet de manera oral i que cal preservar perquè no es perdi al llarg dels anys.
El primer acte tindrà lloc divendres dia 14 de novembre de 15:00 h a 17:00 h a l’Escola de Sant Climenç (Pinell del Solsonès) i la segona sessió es durà a terme dimarts dia 25 de novembre d’11:30 h a 13:00 h a l’Escola de Freixinet (Riner).
Per tal d’organitzar millor l’activitat, es demana inscripció prèvia a través de correu electrònic (actua@larada.coop) o per telèfon (722 38 30 76)
L’activitat forma part de les iniciatives que impulsa L’Arada per fomentar el coneixement i la valoració del patrimoni cultural local a través de la participació ciutadana i la col·laboració entre generacions.