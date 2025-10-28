28 de octubre de 2025

La Vall de Lord ha estrenat càmera de vigilància d'entorn forestal

Permet tenir informació ràpidament davant qualsevol avís de columna de fum. Les imatges, en cas necessari, són compartides entre totes les agències implicades en l'extinció d'incendis forestals per tal activar els recursos necessaris

Publicat el 28 d’octubre de 2025 a les 11:17

Aquesta passada campanya forestal s'ha posat en funcionament la primera càmera de videovigilància contra els incendis forestals a la Vall de Lord, que permetrà detectar més ràpidament els incendis forestals i agilitar les tasques d’intervenció i extinció, en cas que siguin necessàries. 

 

S'ha situat en un punt elevat del municipi de La Coma i la Pedra i compte amb un sistema motoritzat que permet un moviment de 360 graus de rotació, facilitant una visió panoràmica, que fa possible també ajustar la visió cap a la zona que es vol observar amb més detall.

Permet tenir informació ràpidament davant qualsevol avís de columna de fum. Les imatges, en cas necessari, són compartides entre totes les agències implicades en l'extinció d'incendis forestals per tal activar els recursos necessaris.

La instal·lació d'aquesta càmera ha sigut possible gràcies l'Ajuntament de La Coma i la Pedra que ha assumit el cost de la càmera, a Ticae Telecom que ha facilitat la connectivitat, en especial a Albert "Tecles" que ha realitzat la configuració i instal·lació de la càmera i de la xarxa de connectivitat. 

 

També donar les gràcies a l'Àngels i el Toni per totes les facilitats que han donat per poder ubicar la càmera a un punt estratègic per la vigilància.

 

Les imatges es poden consultar en diferit (amb un retard aproximat de 10 minuts) a través del web vigilant.cat, gestionat pel Secretariat de Federacions i ADFs de Catalunya (SFADF), on es pot accedir a la xarxa de càmeres de les ADFs distribuïdes pel territori català per donar suport al sistema de vigilància forestal.

També estan disponibles a la plataforma del Projecte de 4 Estacions: https://app.projecte4estacions.com/cam/valldelord-adf.

