El Consell Comarcal organitza un famtrip de tardor a Port del Comte per enfortir la col·laboració entre el sector turístic i l’estació d’esquí

Aquest dimecres, l’àrea de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès va organitzar un famtrip de tardor a Port del Comte, una jornada que va reunir una trentena de participants, entre representants d’ajuntaments i entitats turístiques de la Vall de Lord, allotjaments, restaurants i empreses d’activitats vinculades al turisme i a la neu del Solsonès.
L’objectiu de la trobada era fomentar el coneixement mutu, enfortir els lligams i generar noves sinergies entre els diferents agents del sector turístic de la comarca, especialment de cara a la propera temporada d’hivern.
Durant la jornada, els participants van tenir l’oportunitat de conèixer de prop les instal·lacions de l’estació d’esquí de Port delComte, en una visita guiada per Jaume Majoral, que va presentar les principals novetats i millores del complex.
Aquest famtrip va servir per consolidar la col·laboració entre el turisme comarcal i l’estació d’esquí, amb la voluntat de continuar treballant conjuntament per a la promoció del territori i la millora de l’oferta turística del Solsonès.
La jornada es va cloure amb un dinar compartit entre els participants, que va permetre continuar intercanviant idees i projectes de futur en un ambient cordial i constructiu.
Amb iniciatives com aquesta, el Consell Comarcal del Solsonès reafirma el seu compromís amb un turisme sostenible, de proximitat i de qualitat, posant en valor els recursos naturals, les empreses i les persones que donen vida al territori. L’activitat es va dur a terme amb el suport de l’estació d’esquí Port del Comte i del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.