La cinquena Fira de la Terra del Solsonès reuneix centenars de participants en activitats tècniques, gastronòmiques i familiars a Solsona

La cinquena Solsoterra, Fira de la Terra del Solsonès, celebrada a Solsona el cap de setmana passat, s’ha tancat amb una participació de centenars de veïns de la comarca i visitants amb un seguiment concentrat majoritàriament dissabte a la tarda i diumenge al matí i amb el Solsbirra Fest com a cita més concorreguda, amb prop de 800 gots subministrats.
El tret de sortida de la fira es va donar dijous amb el taller de cuina amb productes del bosc, impartit pels cuiners Laia Coma i Roger Vilaginés, del restaurant Mare de la Font.
Va ser una convocatòria organitzada conjuntament amb les 20es Jornades Gastronòmiques de Tardor, que s’allarguen fins al 16 de novembre en una vintena d’establiments de Solsona i comarca.
Dissabte el programa va començar amb la jornada sobre transició energètica, amb 35 assistents presencials –i d’altres que van seguir les ponències virtualment–, i una sortida de camp al parc fotovoltaic del serrat de la Torreta (Olius), organitzades pel Centre d’Estudis Lacetans per il·lustrar el repte que suposa l’ineludible pas a un paradigma basat en energies renovables i locals en l’actual context de crisi energètica i emergència climàtica.
Paral·lelament, en la dimensió més divulgativa del certamen, dissabte al matí el Grup de Natura del Solsonès va dirigir l’habitual sortida micològica, el resultat de la qual es va exposar al vestíbul de l’Ajuntament de Solsona en la vintena edició de la mostra de bolets.
Mercats de bolets i artesania
A partir de mitja tarda, la fira va registrar una major afluència de públic al centre històric de Solsona al voltant del mercat del bolet i del boletaire, l’ecològic i artesà i les parades d’artesania local de La Menestrala.
Un dels actes més destacats del diumenge va ser el taller de cuina amb productes locals impartit pel televisiu Arnau Paris, diumenge al migdia a la plaça Major amb les places exhaurides. Era una convocatòria emmarcada dins la campanya “El Solsonès, quin gust de comarca!”, coincidint amb la celebració de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. També hi va participar la productora local de porc ecològic DPagès, que va donar a conèixer el seu compromís amb la producció de proximitat i sostenible.
Una de les novetats que han generat més expectació ha estat l’obra de teatre. Diumenge a la tarda el públic que va omplir el teatre comarcal va riure de valent amb la comèdia Embolica que fa fort, a càrrec de botiguers i botigueres de la UBIC.
Solsbirra Fest, una fórmula d’èxit
Enguany s’ha tornat a evidenciar que el Solsbirra Fest, a l’aparcament de les Moreres, s’articula amb una fórmula d’èxit, que casa oferta de cerveseries artesanes catalanes – l’Albera es va endur el reconeixement dels consumidors–, amb gastronomia i actuacions musicals en directe. Altres activitats destacades del cap de setmana van passar per concursos i jocs infantils, un espectacle de carrer sobre la gestió dels residus i una xerrades històrica vinculada a l’exposició “Aiguafina”, al Museu de Solsona.
Va preludiar la fira la Setmana Bio, a la qual Solsona s’ha adherit per mitjà de la Biblioteca Carles Morató amb una exposició de llibres sobre producció i alimentació ecològica i una xerrada sobre biologia de l’hàbitat pronunciada per l’arquitecta Sílvia Ferrer-Dalmau.
Han organitzat la Solsoterra el Consell Comarcal del Solsonès (Solsonès Fires), l’Ajuntament de Solsona (Adlsolcar) i el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central-Leader, amb el suport de la Diputació de Lleida i nombroses entitats col·laboradores.