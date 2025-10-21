21 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

La Coma i la Pedra acollirà les XVI Jornades de Sant Galderic aquest dissabte 25 d'octubre

El Solsonès manté viva la celebració de Sant Galderic amb la seva setzena edició

  • La Coma i la Pedra -
  • Cartell
  • Cartell
  • Pagès de Matamargó

ARA A PORTADA

Publicat el 21 d’octubre de 2025 a les 13:31

El proper dissabte 25 d’octubre, la Coma i la Pedra acollirà les XVI Jornades de Sant Galderic, una celebració que posa en valor el patrimoni cultural i tradicional del territori.

L’acte està organitzat pel Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de la Coma i la Pedra i Òmnium Solsonès, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

 

  • Cartell

Les jornades, dedicades a Sant Galderic, patró de la pagesia catalana, començaran a les onze del matí amb una missa i benedicció del pa a l’església de la Coma, amb acompanyament musical de la Montse i l’Anna. A continuació, a les dotze, tindrà lloc un concert amb La Banda del Pagès de Matamargó i un tast de productes del territori.

 

  • Pagès de Matamargó

La jornada continuarà a la tarda, a les 18 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, amb la xerrada “Música i cinema. La presència de la música en les arts escèniques”, a càrrec de M. Lluïsa Piñero, docent i musicòloga.

 

  • Cartell

Aquesta jornada tradicional, que enguany arriba a la seva setzena edició, vol continuar fomentant el reconeixement del patró de la pagesia i de la cultura popular del Solsonès, tot oferint una trobada itinerant als diversos pobles de la comarca.

Et pot interessar