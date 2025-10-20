20 de octubre de 2025

El podcast «Llegir» porta a Solsona Roger Coma i Antònia Carré-Pons

L'actor, director i escriptor Roger Coma i la filòloga medievalista i també escriptora i editora Antònia Carré-Pons són els convidats a dos nous capítols del pòdcast 'Llegir'. La cita és el divendres 24 d'octubre a l'Sputnik Pub

Publicat el 20 d’octubre de 2025 a les 17:46

El pòdcast literari Llegir, del guionista i escriptor Uriol Gilibets i el músic Eduard Gener, es trasllada el divendres 24 d'octubre a l'Sputnik Pub de Solsona amb un nou doble capítol que tindrà de convidats Roger Coma i Antònia Carré-Pons

Roger Coma (Barcelona, 1976) és actor -especialment conegut per la seva aparició a la sèrie Porca Misèria-, director i escriptor. Ha publicat les novel·les He conegut una noia (Columna, 2011) i Si això és París (Columna, 2009). 

Antònia Carré-Pons (Terrassa, 1960), per la seva banda, és filòloga medievalista, escriptora i editora de Cal Carré. Ha publicat novel·la juvenil, prosa poètica, novel·la satírica i novel·la històrica. La gran família (Club Editor, 2025) és el seu últim títol.

L'entrada es pot adquirir en línia aquí. També hi ha l'opció de fer-se mecenes del projecte aquí, amb entrada gratuïta a tots els pòdcasts.

