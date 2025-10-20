El podcast «Llegir» porta a Solsona Roger Coma i Antònia Carré-Pons

El pòdcast literari Llegir, del guionista i escriptor Uriol Gilibets i el músic Eduard Gener, es trasllada el divendres 24 d'octubre a l'Sputnik Pub de Solsona amb un nou doble capítol que tindrà de convidats Roger Coma i Antònia Carré-Pons.
Roger Coma (Barcelona, 1976) és actor -especialment conegut per la seva aparició a la sèrie Porca Misèria-, director i escriptor. Ha publicat les novel·les He conegut una noia (Columna, 2011) i Si això és París (Columna, 2009).
Antònia Carré-Pons (Terrassa, 1960), per la seva banda, és filòloga medievalista, escriptora i editora de Cal Carré. Ha publicat novel·la juvenil, prosa poètica, novel·la satírica i novel·la històrica. La gran família (Club Editor, 2025) és el seu últim títol.
L'entrada es pot adquirir en línia aquí. També hi ha l'opció de fer-se mecenes del projecte aquí, amb entrada gratuïta a tots els pòdcasts.