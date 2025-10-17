El cicle Enfila’t reflexiona sobre les cures, la salut i la comunitat al Solsonès

El Solsonès enceta la tardor amb una nova edició del cicle Enfila’t, que enguany porta el títol de “Cures, salut i comunitat al Solsonès”. Es tracta d’un conjunt d’activitats organitzades per l’Actua (L’Arada Creativitat Social SCCL), amb la col·laboració d’entitats i Ajuntaments del territori, que conviden a repensar la salut des d’una mirada comunitària, feminista i rural.
El cicle s’inaugura el dimecres 22 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Cine París de Solsona amb la projecció de la pel·lícula “Un bany propi”, una sessió de cinema i conversa sobre els espais propis, la creativitat i les cures invisibles, emmarcada dins del Cicle de cine i dones Rurals.
Aquesta primera activitat donarà el tret de sortida a un itinerari de trobades que, durant les setmanes següents, recorrerà diversos municipis del Solsonès per abordar temes com la invisibilització de la salut de les dones, el col·lapse del sistema de cures o la invisibilització del mateix.
El programa inclou:
- Dimecres 29 d’octubre, a Solsona “La salut si ets dona: visibilitzar allò que no es veu”, a càrrec de DAE (Dones amb Empenta) i Lluïsa Puig (Xarxa pel Dret a la Cura de Lleida).
- Dijous 6 de novembre, a les set de la tarda a Torà, “Salut i dones”, amb Albert Espelt, i la presentació dels principals resultats del projecte de cures i salut del municipi
-Dissabte 8 de novembre, a les 17:30h a Cal Garriga, Prades (La Molsosa), “La salut si ets dona” amb Carme Valls i una taula rodona amb Olívia Civil, Rosa Cobacho i Pilar Duocastella.
Amb aquest cicle, Enfila’t 2025 vol posar en qüestió el model actual de cures, analitzar com impacta en la salut de les dones i denunciar la desigualtat estructural que fa que siguin “elles” qui majoritàriament assumeixen aquestes tasques, sovint en silenci i amb conseqüències físiques, emocionals i socials.