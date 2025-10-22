El consell de ministres inclou Pinell de Solsonès entre els municipis afectats per tempestes o incendis forestals de l'estiu

El consell de ministres ha ampliat el nombre de municipis afectats per pluges intenses o incendis forestals d'aquest estiu que podran rebre ajudes, i que a Catalunya seran una vintena, sobretot per grans incendis a l'Ebre i Ponent, així com pluges intenses a Ponent, l'àrea de Barcelona, el Penedès i Girona. A més, també s'han aprovat ajudes directes a agricultors i ramaders afectats per incendis, que a Catalunya seran en nou municipis diferents de les Terres de l'Ebre i de Ponent.
Així, a proposta del Ministeri de l'Interior, s'ha ampliat a 279 el nombre de comarques afectades per diferents emergències de protecció civil registrades entre els passats 22 de juny i 25 d'agost després d'incorporar totes aquelles que, al seu moment, no van ser comunicades al Centre Nacional d'Emergències (CENEM) de la Direcció General de Protecció Civil per les agències autonòmiques del 112. El 26 d'agost passat, el Consell de Ministres va declarar zones afectades per una emergència de protecció civil els territoris de 16 comunitats autònomes on es va registrar algun episodi d'aquestes característiques. Però, després de l'aprovació d'aquest acord, la Direcció General de Protecció Civil va constatar que determinades emergències no van ser comunicades al CENEM per les autoritats autonòmiques, cosa que va deixar fora dels ajuts estatals alguns municipis.
Arran de l'excepcional magnitud i complexitat dels incendis i altres emergències registrats aquest estiu, i per garantir la plena cobertura de tots els municipis que van resultar afectats, s'han demanat, a través de les comunitats autònomes, la Direcció General de Protecció Civil ha actualitzat el llistat dels episodis i successos que compleixen els requisits previstos a la llei.
Entre els successos inclosos en aquesta ampliació hi ha les greus inundacions esdevingudes a Catalunya al juliol, especialment a Girona i Barcelona, així com incendis com el de Sonseca (Toledo) al juliol, el d'Aranjuez (Madrid) a l'agost, i molts registrats a la província d'Ourense també al mes d'agost.
La denominació dels successos recollits en el llistat remet als municipis on va començar l'emergència sense perjudici que hagin afectat un altre municipi o altres que podran reclamar els ajuts previstos a la llei si acrediten el perjudici sofert. Per tant, aquesta relació de municipis no limita l'àmbit territorial d'aplicació de les mesures, que arribaran a tots els municipis que acreditin haver estat afectats per aquests successos. Per a tots ells continuen vigents en tot cas les mesures i ajudes previstes a l'acord del passat 26 d'agost i a la llei de protecció civil del 2015, tant les que són de competència del Ministeri de l'Interior com les corresponen a la resta de departaments ministerials.
Les afectacions a Catalunya incloses en la llista són els incendis a Vilanova de l'Aguda, Lleida i Pinell de Solsonès del 22 de juny, l'incendi forestal de Rajadell del 25 de juny, i els de Sanaüja i de Torrefeta i Florejacs de l'1 de juliol. També hi ha les pluges a Girona, Sant Julià de Ramis, Cassà de la Selva, Anglès i Quart del 5 de juliol. S'ha inclòs també el gran incendi forestal de Paüls del 7 de juliol, i les pluges de Vilafranca del Penedès, Igualada, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Terrassa, el Vendrell, Sabadell i Santa Margarida i els Monjos del 12 i el 13 de juliol. Del 23 de juliol s'han inclòs les pluges torrencials de Cubelles, Castellolí, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga.