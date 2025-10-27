La sismòloga solsonina Sara Figueras rebrà el premi Regió7 de Ciència i Tecnologia

La solsonina Sara Figueras serà un dels premiats en la vint-i-cinquena edició dels Premis Regió7. Figueras és llicenciada en Física per la Universitat de Barcelona i doctora en Ciències Físiques per la Universitat Politècnica de Catalunya. És una de les pioneres en la modelització de la propagació d’ones sísmiques mitjançant tècniques de computació, un camp en què va destacar ja l’any 1994.
Amb més de tres dècades de dedicació a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, actualment Sara Figueras és la cap de l’Àrea de Geofísica. S’encarrega de coordinar els estudis, projectes i serveis vinculats a la prospecció geofísica, la sismologia, la predicció d’allaus i la gestió del risc sísmic al territori català. A part de la seva activitat tècnica i científica, Figueras imparteix docència en màsters de la UPC, l’Autònoma i la UB, dirigeix tesis doctorals i de màster, i participa activament en congressos i projectes de recerca internacionals.
Els premis es lliuraran l'11 de novembre a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. L'obertura de portes serà a 2/4 de 7. L'acte està organitzat per Regió7 i Prensa Ibérica amb el patrocini de CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Etalentum, Volvo Motorcat Premium, Link & Co – Grup Bassols i Consell Comarcal del Bages. Les entrades , gratuïtes, es poden eeservar a través del web del Teatre Kursaal.