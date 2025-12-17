El Consell Comarcal del Solsonès celebra el lliurament dels premis del concurs de dibuixos i nadales 2025

El Consell Comarcal del Solsonès ha celebrat aquest dimarts, 16 de desembre, el veredicte i el lliurament dels premis del concurs de dibuixos i nadales 2025, un certamen consolidat que fomenta la creativitat artística i literària entre l’alumnat de la comarca. Enguany hi han participat 451 treballs procedents de 12 centres educatius del Solsonès.
Participació
Han presentat dibuixos un total de 238 alumnes d’I3 fins a segon de primària, mentre que 213 alumnes de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i del CFA han participat en la categoria de nadales.
Escoles participants
En total han estat 12 escoles de la comarca que han concorregut en el concurs. Concretament es tracta de l’escola de Sant Gil de Torà, escola de Lladurs, escola de Llobera, escola de la Coma, escola de Freixinet, Institut Escola Vall de Lord, escola El Vinyet, Arrels Primària, escola Setelsis, Institut Francesc Ribalta, Arrels Secundària i el Centre de Formació d’Adults del Solsonès.
El jurat
El jurat de dibuixos ha estat format per Anna Delgado, Pere Cuadrench, Lurdes Santamaria i Sònia Pallarès, i el de nadales per M. Claustre Moncunill, Angelina Solé, M. Claustre Bernadó, Rosa Tristany, Laura Pujantell i Oriol Vagué, i han comptat amb Eva Simón com a secretària. La reunió del jurat es va dur a terme el dijous 11 de desembre.
Guanyadors
DIBUIXOS
A.1 (I3)
1r – Clàudia Plaixents Bonvehí (Setelsis)
2n – Júlia Alet Alcázar (El Vinyet)
3r – Lilith Presumido Plaza (El Vinyet)
A.2 (I4)
1r – Aran Cardona Alós (Arrels)
2n – Roc Ribalta Oliva (Arrels)
3r – Sofia Aguila El Mamoun (El Vinyet)
A.3 (I5)
1r – Àlex Bernús Baena (El Vinyet)
2n – Robert Alcázar Barbens (Arrels)
3r – Berta Casòliva Delgado (Arrels)
Accèssit – Matías Sierra Zepeda (El Vinyet)
A.4 (1r de primària)
1r – Gaia Sala Morón (Setelsis)
2n – Abas Diallo (Setelsis)
3r – Lleïr Casals Guixés (Arrels)
A.5 (2n de primària)
1r – Martina Plaixents Bonvehí (Setelsis)
2n – Samy Youssef Moussa (Setelsis)
3r – Aleix Encinas Sorribes (El Vinyet)
NADALES
B.1 (3r i 4t de primària)
1r – La Màgia de Nadal, Eulàlia Vila Estrada (Freixinet)
2n – Espelmes de Mel, Max Torrent Parra (El Vinyet)
3r – El Somni de Nadal, Ona Gallardo Barniol (Arrels)
B.2 (5è i 6è de primària)
1r – Sempre m’he preguntat, Aina Pujol Molins (Arrels)
2n – Vinyet Sunyer Pujols (Freixinet)
3r – Un regal com un estel, Maria Cuadrench Badia (Arrels)
B.3 (1r i 2n d’ESO)
1r – Pols de Llum, Noa Obiols Montilla (Arrels Secundària)
2n – Nadal entre ombres, Xènia Santasusana Fàbrega (Arrels Secundària)
3r – L’arbre de l’esperança, Pere Terricabras Bonet (Arrels Secundària)
B.4 (3r i 4t d’ESO)
1r – El rellotge de Nadal, Clara Guilanyà Casas (Arrels Secundària)
2n – Caldo de l’àvia, Arlet Vital (Arrels Secundària)
3r – La Pau de Nadal, Estel Porredon Jounou (Arrels Secundària)
B.5 (Batxillerat i cicles formatius)
1r – Ivette Caballol Colilles (Arrels Secundària)
2n – L’ajuda desitjada, Georgina Marsal Ortiz (INS Francesc Ribalta)
3r – Nadal a taula, Bruna Tristany Fernández (Arrels Secundària)
B.6 (Centre de Formació d’Adults)
1r – Somni de Nadal, Francesc Xavier Canes Obiols (CFA del Solsonès)
2n – Els tres colors de Nadal, Diego Fiorani (CFA del Solsonès)
3r – El secret de Nadal, Mimount Arenti Harouj (CFA del Solsonès)
Aquest concurs de dibuixos i nadales reafirma el compromís del Consell Comarcal del Solsonès en un certamen que enguany arriba a la XXXV Edició amb la participació escolar i la difusió de valors culturals i festius entre l’alumnat de la comarca. L’acte de lliurament dels premis consolida una cita tradicional que fomenta l’expressió artística i poètica dels infants, oferint un espai on s’homenatja l’esperit nadalenc.