L'Escola de Dansa de Solsona omple de solidaritat la Sala Polivalent

Un any més, aquest desembre, l’Escola de Dansa Solsona ha convidat als solsonins i solsonines a una vetllada molt especial: la seva Gala de Nadal 2025 – “Balla la Vida”, una festa plena d’emoció, dansa i solidaritat. Així doncs, aquest dissabte 13 de desembre, la sala Polivalent s'ha omplert de públic que ha gaudit amb una exhibició de ball i dansa de l'alumnat de l'Escola —des dels més petits fins als més grans— que han traslladat al l’escenari tota la seva energia, sensibilitat i alegria per una bona causa.
Enguany han ballat en benefici de La Marató de 3Cat, que destina la seva recaptació a la investigació del càncer.
Al llarg de la gala s'ha pogut veure una gran varietat d’estils: dansa clàssica, neoclàssica, contemporània i danses urbanes, interpretats amb tota l’entrega i passió de l'alumnat. Ha estat una nit màgica, plena de vida i esperança, amb aplaudiments al final de cada actuació, superats encara més al final quan s'ha projectat al la pantalla de l'escenari l'import total recaptat, uns 2.825 euros.