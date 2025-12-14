14 de desembre de 2025

L'incivisme de la nit dels sopars d'empreses obliga a suspendre aquell dia el servei del porta a porta

L’Ajuntament de Solsona informa dels canvis en el porta a porta durant les festes

Publicat el 14 de desembre de 2025 a les 09:45
Actualitzat el 14 de desembre de 2025 a les 09:46

L'ajuntament de Solsona informa que no es farà la recollida de residus domiciliaris porta a porta el dia 19 de desembre per evitar que es malmetin els cubells al carrer, tal com ha passat els últims anys coincidint amb els sopars d’empresa. I com és fa cada any, no hi haurà servei de recollida de residus domèstics les vigílies de Nadal, Cap d’Any i Reis.

Pel que fa a la recollida comercial d’aquells establiments que tenen demanat el servei extra, no se’n farà els quatre dies festius: Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i Reis.

I quin tipus de fracció es recollirà cada dia d’acord amb aquests canvis? El dilluns 22 es recolliran envasos i rebuig i els dimarts 23 i 30, fracció orgànica i paper. Els dies de Nadal i Cap d’Any no s’altera la recollida i, per tant, es pot treure fracció orgànica i vidre. Finalment, el dia de Reis es recolliran fracció orgànica i envasos.

Per a dubtes o incidències us podeu adreçar a l’Oficina Ambiental, al número 1 del carrer de la Regata, trucar al 672 60 13 13, o enviar un correu electrònic a residus@ajsolsona.cat.

