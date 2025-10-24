Volem Feina adquireix una nova furgoneta gràcies al suport del programa Inditex-Càritas Espanya

L’empresa d’inserció Volem Feina Serveis Ambientals S.L., en el marc del projecte “Treball en igualtat de condicions” impulsat per Inditex i Càritas Espanya i cofinançat pel Fons Social Europeu, ha rebut una subvenció destinada a l’adquisició d’una nova furgoneta equipada amb plataforma.
Aquest suport econòmic permet a la nostra entitat fer un salt qualitatiu en els serveis que oferim, com ara les recollides, mudances i buidatges, millorant-ne tant l’eficiència com la qualitat. Alhora, aquesta nova eina de treball garanteix unes condicions laborals més segures i dignes per a les persones que formen part de la nostra plantilla.
El projecte s’emmarca dins la missió de Volem Feina: facilitar la inserció laboral de persones en risc o exclusió social a través d’un contracte de treball que els permeti dur a terme un itinerari d’inserció personalitzat. D’aquesta manera, cada treballador i treballadora pot adquirir experiència, desenvolupar noves competències i incrementar les seves oportunitats de futur en el mercat laboral ordinari.
La incorporació d’aquest vehicle també contribueix a la reducció de l’impacte ambiental i a una gestió més sostenible dels nostres serveis. La nostra entitat està totalment compromesa en l’economia social i circular.
Finalment, des de l’E.I. Volem Feina Serveis Ambientals volem expressar el nostre més sincer agraïment a Inditex per l’aportació econòmica que ha fet possible aquest pas endavant en el nostre projecte.
El seu suport ens permet continuar treballant per aconseguir un territori més just, inclusiu i sostenible.