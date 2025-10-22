Una gran tarda literària al Solà de Torà

Bona participació aquest diumenge passat al Solà de Torà, amb assistents vinguts de la Seu Urgell, Teià (Maresme) Tàrrega, Molins de Rei...\r\n\r\nUna tarda literària amb l'escriptor i periodista Isidre Domenjó amb el seu llibre "ORC" SOM DE POC DIR. I amb la demostració dels parxes Superpatch pel benestar de la salut a càrrec de David Jorba.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAmb Isidre Domenjó\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAbans de cloure l'acte, s'han sortejat tres llibres interessants, obsequis de bosses de tès de diferents gustos, punts de llibre i un gran berenar per tots.\r\n\r\nEl proper acte serà el 15 Novembre a les 4h tarda.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIsidre Domenjó signant llibres\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBerenar per als assistents\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n