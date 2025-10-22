22 de octubre de 2025

Una gran tarda literària al Solà de Torà

Amb assistents vinguts de la Seu Urgell, Teià (Maresme) Tàrrega, Molins de Rei...

  • L'acte va tenir lloc al Solà de Torà
  • David Jorba amb Isidre Domenjó
  • Isidre Domenjó signant llibres
  • Berenar per als assistents

Publicat el 22 d’octubre de 2025 a les 16:04

Bona participació aquest diumenge passat al Solà de Torà, amb assistents vinguts de la Seu Urgell, Teià (Maresme) Tàrrega, Molins de Rei...

Una tarda literària amb l'escriptor i periodista Isidre Domenjó amb el seu llibre "ORC" SOM DE POC DIR. I amb la demostració dels parxes Superpatch pel benestar de la salut a càrrec de David Jorba.

 

  • Amb Isidre Domenjó

Abans de cloure l'acte, s'han sortejat tres llibres interessants, obsequis de bosses de tès de diferents gustos, punts de llibre i un gran berenar per tots.

El proper acte serà el 15 Novembre a les 4h tarda.

 

  • Isidre Domenjó signant llibres

 

  • Berenar per als assistents

 

