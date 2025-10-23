Davant la bona acollida de públic que han tingut les dues representacions programades el passat cap de setmana i on van fer ple al teatre, els botiguers de Solsona oferiran una funció extra d’“Embolica que fa fort” aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Comarcal. Totes les entrades que es van posar a la venda a la plataforma en línia Entrades Solsonès es van esgotar en un matí, però encara queden un centenar a taquilla, per al diumenge a la tarda.
Les imatges més divertides d'«Embolica que fa fort»
ARA A PORTADA
- Ramon Estany Montanyà
- Responsable de NacioSolsona
Publicat el 23 d’octubre de 2025 a les 08:05
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
- Embolica que fa fort UBIC Solsona -
- Ramon Estany
Et pot interessar
- Societat El consell de ministres inclou Pinell de Solsonès entre els municipis afectats per tempestes o incendis forestals de l'estiu
- Societat Una gran tarda literària al Solà de Torà
- Societat Èxit del monòleg de Fel Faixedas a Sant Climenç de Pinell
- Societat Tall de llum el dilluns 27 d'octubre a bona part del nucli antic de Solsona
- Societat El Solsonès debat el seu futur energètic en el marc del projecte «Transició Energètica i Territori»
- Societat La Masia el Pujol acull la presentació del llibre «El xup-xup de la Vall d’Ora»