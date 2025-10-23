23 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Les imatges més divertides d'«Embolica que fa fort»

ARA A PORTADA

Publicat el 23 d’octubre de 2025 a les 08:05

Davant la bona acollida de públic que han tingut les dues representacions programades el passat cap de setmana i on van fer ple al teatre, els botiguers de Solsona oferiran una funció extra d’“Embolica que fa fort” aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Comarcal. Totes les entrades que es van posar a la venda a la plataforma en línia Entrades Solsonès es van esgotar en un matí, però encara queden un centenar a taquilla, per al diumenge a la tarda.

Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -
Ramon Estany
  • Embolica que fa fort UBIC Solsona -

Et pot interessar