La regidoria de Cultura de Solsona premiarà un pessebre amb 100 euros i vuit, amb 50

Enguany la regidoria de Cultura de Solsona ha renovat les bases del Concurs de pessebres per atorgar un primer premi més llaminer que el de la resta de guardonats. A diferència dels anys anteriors, no es lliuraran deu premis iguals, sinó que es reconeixerà el muntatge més ben valorat amb 100 euros i vuit més, amb 50 euros cadascun. Famílies i entitats poden inscriure’s a l’OAC municipal fins al 12 de desembre.
El tradicional Concurs de pessebres és una de les convocatòries imprescindibles d’aquestes dates a Solsona, que convida a resseguir carrers i racons de la ciutat per a descobrir-hi creativitat nadalenca. Des de l’Ajuntament, la setmana del 15 de desembre es difondrà un plànol d’ubicació de tots els betlems. L’any passat hi van participar onze pessebristes, entre famílies, entitats i escoles.
Les composicions presentades al certamen han d’estar exposades en un lloc de fàcil visibilitat al carrer entre el 20 de desembre i el 6 de gener i, com a mínim, s’han de poder veure cada dia de sis de la tarda a nou del vespre. Pel que fa al format, com sempre, pot ser clàssic o modern, amb total llibertat creativa.
El jurat, integrat enguany per membres del Club de lectura d’àlbums il·lustrats de la Biblioteca Carles Morató, valorarà tots els pessebres entre els dies 22 i 31 de desembre. El veredicte es farà públic durant l’acte de lliurament de premis, que tindrà lloc el 9 de gener a les set del vespre a la sala de plens de l’Ajuntament de Solsona.