Es reactiva el Consell de l’FP del Solsonès i Cardona per retenir el talent jove

Aquest dimarts al matí, una quarantena d’agents educatius, tècnics, polítics i empresarials s’han reunit a l’Ajuntament de Solsona en la primera assemblea general del Consell de l’FP de Solsona, Cardona i el Solsonès (Solcar). L’objectiu d’aquest òrgan és prestigiar i promocionar la formació professional i fer-ne una eina clau per a retenir el talent jove, ajustar l’oferta educativa a la demanda del mercat laboral i facilitar la inserció professional de la població.
Elaborar estudis i programes que donin resposta als reptes de l’FP al Solsonès i Cardona, esdevenir un espai de debat territorial entre els diferents agents en relació a aquesta oferta formativa, vetllar per donar resposta a les necessitats del teixit empresarial, fer propostes a l’Administració i orientar els centres educatius són algunes de les funcions del Consell de l’FP. El presideix l’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste.
Un 18 % més de matriculacions
Actualment opten per la FP un total de 337 alumnes a Solsona, Cardona i el Solsonès. Aquest curs, la matriculació ha augmentat un 18 per cent respecte del curs passat i els cicles que han registrat més demanda són el de manteniment electromecànic (43 alumnes), el d’activitats comercials (43), el de gestió forestal i medi natural (41), atenció a les persones en situació de dependència i cures auxiliars (30) i sistemes microinformàtics (30).
Així mateix, un cicle que ha crescut notablement els darrers anys ha estat el d’automatització robòtica industrial, que ha passat dels set alumnes del curs 2023-2024 als 22 d’aquest, a primer i segon.
En l’àmbit territorial de Solsona, Cardona i el Solsonès, s’imparteixen set cicles de grau mitjà, quatre de superior, un grau bàsic, un programa de formació i inserció i un itinerari formatiu específic.
Entre altres dades, s’han presentat a l’assemblea els resultats de l’enquesta duta a terme en el si de la Fira InForma’t, el març de l’any passat, en la qual van participar 305 alumnes. El 53 per cent dels enquestats d’ESO opten per estudiar batxillerat i només un 21 per cent, FP. Pel que fa als alumnes de cicles formatius de grau mitjà, un 74 per cent van mostrar-se interessats a continuar estudiant formació professional, però han de marxar del territori en no tenir l’oferta desitjada.
Una de les observacions que s’han posat damunt la taula és la importància d’oferir certificats de professionalitat (CP), ja que permeten obtenir una titulació per treballar en un període d’entre 6 i 8 mesos. En aquests moments es pot obtenir el d’aprofitaments forestals a l’Escola Agrària del Solsonès.
També s’ha parlat de les demandes laborals locals. Un 20 per cent de les 158 empreses que han participat en una enquesta de prospecció empresarial realitzada per l’Agència de Desenvolupament Local creixeran en plantilla els propers tres anys i el 83 per cent estarien interessades en pràctiques professionals.
D’altra banda, segons el Servei Connectem de l’Agència, el 16 per cent dels llocs de treball que s’han ofert el darrer any, una cinquantena, no s’han cobert. Corresponen als àmbits de l’hostaleria, la construcció, la indústria i els serveis.
Han participat a l’assemblea representants dels ajuntaments de Solsona i Cardona i el Consell Comarcal, els diferents grups polítics, les associacions empresarials del Solsonès i Cardona, els centres educatius de secundària, el Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès, l’Escola d’Adults de Cardona, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, l’Oficina de Treball de Solsona i el Departament d’Educació i Formació Professional, l’Oficina Jove del Solsonès i algunes de les principals empreses d’aquest àmbit territorial.
Més d’una dècada de treball conjunt
El Consell de la Formació Professional de l’àmbit Solcar és el resultat d’un procés gestat durant més d’una dècada a partir del treball conjunt entre administracions, centres educatius i empreses. El 2011, la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Solsona va crear la Taula de Formació Professional per ajustar l’oferta educativa a les necessitats empresarials i evitar la fuga de talent jove.
Amb el Pacte de territori per al desenvolupament local, el 2014, es van establir les bases per coordinar accions públiques i privades en aquesta matèria. Entre el 2018 i el 2020 es va redactar el Programa del Consell de l’FP, el reglament de funcionament del qual es va aprovar el 2021. No ha estat, però, fins aquesta setmana que ha cristal·litzat la seva creació com a espai estable de treball, debat i propostes compartides.