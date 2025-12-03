L’Ajuntament de Solsona aprova el seu pressupost més elevat

Dijous, en el darrer Ple ordinari de l’any, l’Ajuntament de Solsona va donar llum verda al seu pressupost més alt fins ara, de 12,7 milions d’euros, que suposa un increment de més de 600.000 respecte l’anterior i de més d’1,2 milions d’euros més que el del primer any de mandat. El govern (ERC i ApS-CUP) va aprovar-lo en solitari, ja que l’oposició (Junts i Treballem per Solsona) s’hi va posicionar en contra.
L’alcaldessa, Judit Gisbert, va desgranar els increments que s’han programat en les diferents àrees de l’acció de govern, sense obviar que “la despesa estructural i, per tant, compromesa, ascendeix als 9,2 milions d’euros”. L’augment es tradueix en una major dotació per a camins del Vinyet i via públiques, parcs i jardins, conservació de la xarxa d’aigua, manteniment i conservació d’escoles, complex esportiu i pou de gel, festes i actes culturals, programes d’activitats per a la gent gran, infància i joventut, i convenis culturals, entre d’altres.
Consolidació de projectes i serveis
Des de l’equip de govern, també ApS-CUP defensa el pressupost en tant que “consolida projectes en àrees com Cultura, Infància, Esports i Drets Socials i serveis de titularitat municipal com els funeraris, l’aigua i l’enllumenat públic”, segons la portaveu, Pilar Viladrich. Per tant, “és una aposta per la conservació i consolidació del que ja tenim”. “Es destinen un 1,5 milions d’euros a persones i entitats i, per tant, és un pressupost que s’adequa a les necessitats del municipi”, va destacar.
Però en fan una lectura diametralment oposada les dues formacions de l’oposició. Junts per Solsona lamenta, per segon any, que el pressupost no prevegi cap partida per a la definició dels usos del Camp del Serra. La seva portaveu, Núria Bonet, va argüir que “el marge d’endeutament és extraordinari” per fer-ho. Igualment, va reiterar la seva qualificació dels pressupostos com a “avorrits i poc ambiciosos”.
El grup d’Elis Colell critica que no hi hagi “partides importants, inversions rellevants” per a engegar nous projectes, “ni solucions reals per a la problemàtica de l’habitatge”. D’aquí que parli d’un projecte de ciutat per a aquest mandat que conduirà a “l’estancament”.
Una visió molt alineada a aquesta va manifestar Treballem per Solsona. El seu portaveu, Marc Barbens, va referir-se al “dia de la marmota” per carregar contra una proposta d’inversions molt similar a la de l’any passat. A més, va alertar que la de la nova deixalleria, de 930.000 euros, requereix una aportació amb recursos propis de 350.000 euros.
Barbens, igual que Bonet, també va titllar les inversions de “poc ambicioses” i va destacar que hi ha ajuntaments de la comarca amb pressupostos deu vegades inferiors amb inversions molt més importants que Solsona. En aquest sentit, va instar l’executiu a cercar subvencions extraordinàries. “Com a capital de comarca, no hi veiem cap inversió transformadora, innovadora i que aporti valor afegit”, va reblar.
La batllessa va recordar que el 2026 augmenten totes les partides amb marge per fer-ho i va retreure tant a Junts com a Treballem que no hagin fet “cap aportació” al pressupost, malgrat que se’ls hi hagi estès la mà. “La responsabilitat davant la ciutat la tenim tots, els que governem i els que no”.
108 places de personal
Juntament amb el pressupost, dijous també es va aprovar la plantilla de personal per al 2026. En el bloc del personal funcionari, hi ha 22 places, deu de les quals són vacants –s’ha creat un lloc nou de tècnica d’administració general (TAG) d’Intervenció i es preveu convocar tres places d’agent de la Policia Local. Més nombrós és el bloc de personal laboral, de 86 places, 15 de les quals no estan ocupades –també es crea una plaça nova d’administratiu/iva de Secretaria i Intervenció i una altra d’oficial de brigada. D’altra banda, s’ha amortitzat un lloc de professor de l’Escola de Música.