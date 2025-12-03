El Banc de Sang fa crida a instaurar la tradició familiar de donar sang per Nadal

El Banc de Sang fa una crida a tothom a donar sang amb la campanya “La tradició que ens uneix”
• La campanya pretén instaurar la tradició familiar de donar sang amb familiars, companys, colles, fills, amics...
• En períodes festius, les reserves baixen fins a un 20% pel canvi d’hàbits de la població, i cal mantenir els estocs suficients
• Gairebé 6000 pacients necessitaran sang des d’ara i fins a les vacances de Nadal als hospitals catalans
• Al desembre se sortejaran 15 bitllets del número de la Grossa de Cap d’Any 25405, amb motiu de l’Any Dr. Frederic Duran i Jordà
En l’últim tram de l’any i coincidint amb l’època dels propòsits per excel·lència, el Banc de Sang insta tothom a adoptar la tradició de donar sang com un hàbit familiar nadalenc i acudir a fer el gest de ‘salvar vides’ acompanyat de germans, fills, tiets, amics, companys, colles, equips, etc.
Enguany, la campanya de Nadal du per lema “La tradició que ens uneix” i fa una crida als i les donants a completar les donacions de l’any si fa més de 3 o 4 mesos que no donen sang i encara poden fer-ho. Cal recordar que en el cas dels homes, poden donar sang quatre vegades l’any i, en el cas de les dones, tres.
Campanya a Solsona el divendres 12 de desembre de 10 a 14 i de 17 a 21hores
A Solsona, el dia 12 de desembre hi ha prevista la campanya de donació de sang 10 a 14 i de 17 a 21 , amb la crida de venir a donar col·lectivament i adoptar aquesta ‘tradició familiar nadalenca’ amb aquells amb qui es comparteixen la resta de tradicions d’aquesta època. Com a cada campanya, el Banc de Sang i Teixits insta els i les donants a compartir imatges de la donació a les xarxes socials per donar visibilitat a una necessitat que es fa més evident durant la fi d’any.
El Banc de Sang posa en marxa la campanya nadalenca davant l’adveniment de dos períodes festius importants: el pont de desembre i les festes de Nadal.
Aquests són períodes de canvi d’hàbits de la ciutadania, durant els quals les reserves solen baixar fins a un 20%. Gairebé 6000 pacients necessitaran sang des d’ara i fins a les vacances de Nadal als hospitals catalans, fet que significa que s’han d’aconseguir unes 20.000 donacions de sang per a tots aquests pacients.
Aquest Nadal la tornem a fer “ben Grossa”
Per tercer any consecutiu, el Banc de Sang i Teixits i La Grossa col·laboren durant les festes nadalenques i volen agrair el gest a les persones que donin sang, plasma o plaquetes entre el 15 i el 21 de desembre. Així, tothom qui s’acosti a una de les campanyes de donació de sang o a algun dels centres fixos de donació dels hospitals d’arreu del territori, participaran en el sorteig de 15 bitllets de La Grossa de Cap d’Any amb el número especial 25405, que coincideix amb el dia del naixement del Dr. Frederic Duran i Jordà, metge català desconegut fins fa pocs anys, que fou creador del primer banc de sang del món i del qual se n’ha commemorat l’Any durant aquest 2025.
La col·laboració permet també contribuir a l’objectiu de Loteries de Catalunya que destina tots els seus beneficis al finançament d’inversions, programes i actuacions que promouen la prosperitat i la cohesió social, com l’ajut a persones sense llar, l’assistència a famílies en risc de pobresa i exclusió social o a persones amb TEA i discapacitat intel·lectual, entre d’altres.
D’altra banda, durant entre l’1 i el 22 de desembre, també se sortejaran lots de torrons als centres de donació de sang dels hospitals d’arreu de Catalunya i el refrigeri pels donants inclourà caldo de Nadal durant tot aquest mes.
Donar els dies festius
Durant aquest Nadal, alguns dels centres hospitalaris de donació de sang de més afluència obriran les portes algun matí d’algun dels dies festius per compensar la davallada de donacions durant les Festes.
Qui pot donar sang?
De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut sempre que:
• Tingui entre 18 i 70 anys
• Pesi 50 quilos o més
• En cas de ser dona, que no estigui embarassada
Al web https://www.bancsang.net/ca/donacions/que-vols-donar/ es poden consultar el lloc més proper on donar sang.
Les persones que tinguin previst un viatge, poden consultar prèviament el web https://www.bancsang.net/ca/donacions/sang/viatjar/ per comprovar si hi ha algun impediment per donar sang un cop s’ha tornat.