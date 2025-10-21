Èxit del monòleg de Fel Faixedas a Sant Climenç de Pinell

El passat divendres 17 d’octubre, el poble de Sant Climenç de Pinell va acollir l’humorista Fel Faixedas, que va presentar el seu espectacle “Faixedas i punt” davant d’un públic entregat. L’acte, que forma part del programa cultural del municipi, va reunir unes 120 persones, entre veïns/es i visitants vinguts d’altres localitats.
Durant prop d’una hora i mitja, Faixedas va oferir un monòleg ple d’ironia i complicitat amb el públic. La seva interacció constant amb els assistents va generar moments molt divertits i va arrencar nombroses rialles, creant un ambient proper i participatiu que va fer gaudir a tothom.
El pròxim esdeveniment del programa tindrà lloc el 14 de novembre a les 8 del vespre a Sant Climenç, amb el pòdcast “Què t’ha passat?”, conduït per Albert Om i Joan Maria Pou.
L’assistència i la bona acollida de l’espectacle confirmen l’interès creixent pels actes culturals que es duen a terme al municipi; a la vegada que reafirmen la importància d’apropar la cultura al món rural, fomentant espais de trobada, participació i cohesió comunitària que enriqueixen la vida dels pobles.