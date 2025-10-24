Ca la Carme Gras ha estat guardonada per la Generalitat als Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris

La botiga de queviures situada al número 15 del carrer de Sant Salvador a Solsona ha rebut el reconeixement que atorga anualment el Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d’Empresa i Treball. La responsable actual de Ca la Carme Gras, Teresa Corominas, va recollir el guardó al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat en un acte encapçalat pel President de la Generalitat, Salvador Illa. L’objectiu d’aquests guardons és distingir els establiments comercials en actiu que durant més de 100 anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania.
Illa va afirmar que quan parlem de comerç parlem de prosperitat, cohesió social, famílies, proximitat i confiança. En aquest sentit, va destacar que els comerços arrelen les persones al territori, creen vincles i construeixen comunitats. En la mateixa línia, Illa va refermar el compromís del Govern amb el comerç a través del Pla de Barris, subratllant que un comerç no pot créixer si l’entorn no l’acompanya. Per la seva banda, el conseller d’Empresa i Ocupació, Miquel Sàmper, va posar de relleu que a Catalunya hi ha gairebé 90.000 establiments comercials, un sector que ocupa més de mig milió de persones i que representa el 15% del PIB del país. Sàmper va afirmar que el compromís del Govern és continuar treballant al seu costat per enfortir-lo, impulsar la seva transformació digital i sostenible i fer-lo créixer amb més innovació, més formació i més ocupació de qualitat.
En el mateix acte es va concedir el Premi Nacional de Comerç 2024, dotat amb 8.000 euros, al Forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages. Els premis de comerç han distingit tres establiments més de la Catalunya Central: el Forn de pa Codina-Cal Taró, de Santpedor, també centenari, i Can Xarina de Collsuspina i la Joieria Can Nogué de Vic, tots dos amb més de 200 anys de trajectòria.