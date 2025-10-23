L’associació Deixant Empremta porta tres voluntàries internacionals a Solsona

Aquest mes d’octubre ha arribat a Solsona la Theresa (Àustria), que estarà fent un voluntariat amb Volem Feina, donant suport a les botigues de segona mà (Zona R i Volem Feina), i a Càrites en el rebost dels aliments.
L’Austéja (Lituània) i la Remziye (Turquía), col·laboraran amb l’associació Amisol, en l’organització d’activitats de lleure i culturals.
Formen part del projecte “An Inclusive Path for the rural II”, subvencionat pel Cos Europeu de Solidaritat.
Durant aquestes primeres setmanes, han conegut els seus llocs de treball i han aprofitat per descobrir la comarca, visitant llocs com El Santuari de Lord i Sant Llorenç de Morunys.
Les voluntàries arriben a partir de la col·laboració entre Amisol i Volem Feina amb Deixant Empremta (que s’encarrega de la gestió administrativa i logística del projecte).
L’objectiu principal d’aquest projecte és fomentar la inclusivitat i l’intercanvi cultural com una eina per al desenvolupament personal i professional.
Durant la seva estada, les voluntàries també organitzaran tallers i activitats obertes a tota la comunitat local.