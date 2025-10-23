23 de octubre de 2025

Societat

L’associació Deixant Empremta porta tres voluntàries internacionals a Solsona

Estaran col·laborant en els projectes locals d’Amisol i Volem Feina

  • Les tres voluntàries internacionals

Publicat el 23 d’octubre de 2025 a les 10:11
Actualitzat el 23 d’octubre de 2025 a les 10:16

Aquest mes d’octubre ha arribat a Solsona la Theresa (Àustria), que estarà fent un voluntariat amb Volem Feina, donant suport a les botigues de segona mà (Zona R i Volem Feina), i a Càrites en el rebost dels aliments.

L’Austéja (Lituània) i la Remziye (Turquía), col·laboraran amb l’associació Amisol, en l’organització d’activitats de lleure i culturals.

Formen part del projecte “An Inclusive Path for the rural II”, subvencionat pel Cos Europeu de Solidaritat.

Durant aquestes primeres setmanes, han conegut els seus llocs de treball i han aprofitat per descobrir la comarca, visitant llocs com El Santuari de Lord i Sant Llorenç de Morunys.

Les voluntàries arriben a partir de la col·laboració entre Amisol i Volem Feina amb Deixant Empremta (que s’encarrega de la gestió administrativa i logística del projecte).

L’objectiu principal d’aquest projecte és fomentar la inclusivitat i l’intercanvi cultural com una eina per al desenvolupament personal i professional.

Durant la seva estada, les voluntàries també organitzaran tallers i activitats obertes a tota la comunitat local.

