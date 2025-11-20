Exposició «CiènciArt» a la Biblioteca de Solsona

En el marc del concurs CiènciArt, impulsat per l'associació Solsciència, s'exposen els treballs presentats, que palesen el talent científic-artístic local, a la biblioteca Carles Morató. El públic és convidat a participar en una votació popular per complementar el veredicte del jurat. A més, els més petits disposen d'una fitxa d'activitats.
El lliurament de premis del concurs es durà a terme el 6 de desembre a les 12.30 h, dins la programació de la Fira del Tió, amb una xerrada a càrrec de la investigadora biomèdica i il·lustradora científica Clara Borràs, en què parlarà de les sinergies entre ciència i art.
La mostra es pot visitar en l'horari de la biblioteca: els dimarts, divendres i dissabtes, de 10 a 13.30 h i de dilluns a divendres, també de 16 a 20 h.
El concurs de fotografia científica CiènciArt s'ha organitzat enguany amb l'objectiu de promoure i divulgar la ciència i la investigació a través de la creativitat visual. Del 3 de setembre al 15 d'octubre s'hi podien presentar fotografies sobre qualsevol disciplina STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) des d'una perspectiva artística.