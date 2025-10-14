La FEEC impulsa una jornada formativa sobre voluntariat inclusiu a Saldes

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha promogut la celebració de la jornada formativa enfocada en el voluntariat inclusiu. La sessió ha tingut lloc al Refugi Lluís Estasen, a Saldes, i ha comptat amb una trentena de persones entre formadors i voluntaris. Segons assenyalen, l'objectiu de la proposta és formar els voluntaris tant en el guiatge inclusiu com en la forma d'entendre aquest voluntariat.
El cap d'àrea d'Inclusiu de la FEEC, Ferran Martín, ha encapçalat els tècnics federatius que han participat de la jornada: Marta Presseguer, per a la formació amb barra direccional; Marta Escalé, per mostrar l'ús de la cadira Joëlette; Leonor Valero i Daniel Risco, en l'àmbit de la Marxa Nòrdica inclusiva; i Míriam Gonzàlez i Jordi Molas, per a la formació de voluntariat d'inclusió.
La jornada s'ha celebrat a través de la definició de diferents grups que prenien part dels tallers. Cada sessió ha tingut una durada d'una hora i s'han anat rotant. Un cop efectuada la part pràctica, Molas ha ofert una classe teòrica per a parlar dels valors del voluntariat, emfatitzant la tasca que suposa i el valor per a les persones amb discapacitat. "Els voluntaris no cobren, però no perquè el que fan no tingui valor, sinó perquè el que fan no té preu", ha reflexionat.
La darrera part de l'activitat formativa ha consistit en la posada en comú de tot l'aprenentatge, en què els assistents han coincidit a destacar el tracta humà que s'ha assolit durant tot el dia. També s'ha ampliat l'ús de les diferents eines presentades, per tal d'avançar en el coneixement de cara a pròximes sortides. "Ha estat més que una jornada de formació i descoberta. Ha estat una jornada de germanor en un paisatge idíl·lic, que ha servit per a continuar posant en valor una feina essencial per apropar la muntanya per tothom", ha clos Martín.