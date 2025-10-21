La Barra del Mia ....Solsbirra...... La Barra del Mia La Barra del Mia ARA A PORTADA Solsona sotmet a informació pública el projecte que farà accessible el camp de futbol Redacció El Solsonès debat el seu futur energètic en el marc del projecte «Transició Energètica i Territori» Redacció ....Solsbirra...... Redacció La Masia el Pujol acull la presentació del llibre «El xup-xup de la Vall d’Ora» Redacció Tall de llum el dilluns 27 d'octubre a bona part del nucli antic de Solsona Redacció Redacció Publicat el 21 d’octubre de 2025 a les 20:59 Actualitzat el 21 d’octubre de 2025 a les 21:06 Et pot interessar La Barra del Mia La Barra del Mia.....el comerç local La Barra del Mia L'OPAAAAAAA ...... La Barra del Mia ...El Solsonès, quin gust... de comarca!!! La Barra del Mia ....la Diada..... La Barra del Mia ...350 anys de l'Àliga de Solsona... La Barra del Mia ....L'art de la pinzellada.... ....Solsbirra...... · La Barra del Mia · Solsona SeccionsÚltimes notíciesAgendaSocietatCulturaPolíticaSuccessosEsportsEntrevistesReportatgesObituarisLa barra del MiaBranded contentOpinióMultimèdiaFotogaleriesVídeosPòdcastsDadesNewslettersTemàticsImpacteNextViure béCriarEl món de la teleNacióPolisEdicionsCatalunyaBaix MontsenyBerguedàCamp de TarragonaGarrotxaGironaGranollersLleidaManresaOsonaRipollèsRubíSabadellSant CugatTerrassaTerres de l'Ebre Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Les claus del dia per començar-lo ben informat, de dilluns a divendres Bon dia Nació L’anàlisi diària i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas; els divendres li agafa el relleu Oriol March amb La Setmanada El despertador Una mirada crítica i rigorosa a la crisi climàtica: cada dissabte per Arnau Urgell Impacte El resum analític (i àgil) de les tendències, viralitats i personatges de l'univers digital; quinzenal per Victor Rodrigo Nextletter Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Solsona? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close