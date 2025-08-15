Amb l'equador de l'estiu superat, Solsona acollirà una nova jornada d'extracció de sang i plasma, la darrera d'aquest solstici.

A finals del mes de juny, el Banc de Sang i Teixits va donar el tret de sortida a la campanya d'estiu d'enguany, destinada a aconseguir que les reserves de sang es mantinguessin estables durant juliol i agost, els mesos de l'any en els quals més repercussió té el canvi d'hàbits de la ciutadania a causa de les vacances i les temperatures extremadament altes. Això fa que sigui l'època amb més disminució de les donacions que poden arribar a baixar un 20%.
“Com un amor d'estiu, salvar vides no s'oblida" és el missatge de la campanya 2025 i vol transmetre la idea que donar no deixa indiferent ningú i, a la vegada, busca estimular la donació en companyia; de la parella, d'amics, familiars, companys de feina, veïns, etc., en un moment de més calma com poden ser les vacances. Fa una clara referència al contingut solidari i emotiu que comporta el gest de dedicar vint minuts de la vida a donar sang i recorda que donar, deixa una empremta en algú per sempre, similar al què fan alguns amors d'estiu.
El BST s'ha plantejat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions durant aquests dos mesos per cobrir la necessitat de sang als hospitals que es manté com a la resta de l'any.
Per tal de facilitar l'accés a la donació, recomanem, reservar cita prèvia a donarsang.gencat.cat per agilitzar-la i donar-vos la millor atenció possible.
Aquest estiu dona sang i plasma! T'esperem! Gràcies!
SANG I COLORS
La Penya Barcelonista Solsona i Comarca, col·laborarà, per setè any consecutiu, en aquesta citada jornada d'extracció.
Sortejarà entre tots els participants, una samarreta oficial del FC Barcelona, equipament 25/26 i un magnífic lot de productes del Solsonès.
No es pot demanar més! Gràcies, des d´aquí, a l'Entitat per fer-ho possible.