Aquest llegum aporta incomptables beneficis sanguinis, físics i emocionals

La mucuna pruriens, anomenada també mongeta de vellut o kapikachhu en la medicina ayurvèdica, és un llegum tropical que, tot i ser encara força desconeguda a Catalunya i l’Estat espanyol, compta amb una llarga trajectòria dins les tradicions curatives asiàtiques. Durant els darrers anys, l’interès de la comunitat científica per aquesta planta ha anat en augment, i diversos estudis comencen a donar suport a allò que la saviesa popular ja intuïa: la mucuna pot usar-se com a una gran aliada per a la salut en múltiples àmbits.

Quines propietats té?

Un dels beneficis més destacats de la mucuna pruriens és la seva capacitat antioxidant, gràcies a la seva riquesa en compostos naturals que neutralitzen els radicals lliures, responsables del deteriorament cel·lular. Això fa que sovint se la consideri útil per retardar l’envelliment i com un ingredient interessant tant en l’àmbit terapèutic com en el cosmètic.

A més, aquesta planta tropical presenta efectes antiinflamatoris i antimicrobians, la qual cosa la fa adequada per prevenir infeccions i per tractar molèsties relacionades amb la inflamació crònica, com ara l'artritis o alguns trastorns digestius. També s’han observat efectes neuroprotectors, i això ha despertat l’interès de la recerca en malalties neurodegeneratives com el Parkinson.

Precisament, en relació amb aquesta patologia, diversos estudis, com els que recull la revista Verywell Health, han trobat que la mucuna conté levodopa (L-Dopa), una substància precursora de la dopamina, el neurotransmissor escàs en pacients amb Parkinson. A diferència d’alguns fàrmacs convencionals, la mucuna pot oferir beneficis similars amb menys efectes adversos. Tot i això, els especialistes recomanen que el seu ús estigui sempre supervisat per personal mèdic.

Pel que fa a la salut cardiovascular, els primers estudis indiquen que el consum de mucuna podria ajudar a reduir els nivells de colesterol i a mantenir la pressió arterial dins de valors saludables. També hi ha indicis que pot contribuir a estabilitzar el sucre en sang, fet que la posiciona com a possible aliada en el control de la diabetis tipus 2.

Aquest llegum aporta benestar emocional

El sistema digestiu també pot beneficiar-se de les propietats d’aquest llegum. S’ha vist que millora la digestió, redueix la inflor abdominal i afavoreix una millor assimilació dels nutrients. Però els seus efectes no són només físics. Gràcies al seu contingut en L-Dopa, la mucuna també pot influir positivament en l’estat d’ànim, actuant com a regulador natural contra l’ansietat i la depressió. Alguns treballs científics apunten, fins i tot, a un augment dels nivells de serotonina, un neurotransmissor vinculat al benestar emocional.

Pel que fa a l'àmbit hormonal, la mucuna ha demostrat tenir efectes interessants, especialment en la salut reproductiva masculina, millorant la qualitat de l’esperma i potenciant la producció de testosterona. També pot ser beneficiosa en situacions d’estrès prolongat, ja que ajuda a reduir el cortisol, l’anomenada "hormona de l’estrès", fet que pot afavorir un descans nocturn més profund i reparador.

Encara que cal aprofundir amb més assaigs clínics per confirmar la seva seguretat i eficàcia en tots aquests àmbits, la mucuna pruriens es perfila com una planta amb un gran potencial terapèutic. Com amb qualsevol complement natural, és fonamental consumir-la amb prudència i, sempre que sigui possible, sota orientació mèdica, especialment si es pateix alguna patologia o s’està seguint un tractament farmacològic.