L'ABC de la calor que Salut proposa per fer front a les altes temperatures a Catalunya

Amb l'arribada de l'estiu i a les portes de la primera onada de calor forta de 2025, el Departament de Salut ha posat en marxa una campanya per sensibilitzar la ciutadania sobre els efectes nocius de la calor i sobre les mesures de prevenció per combatre les altes temperatures.

El lema de la campanya és ABC i respon als conceptes bàsics: Aire, Beure i Casa. S’aconsella les persones que a l’aire lliure vagin per l’ombra i busquin refugis climàtics, al mateix temps que es recomana beure líquids per a una bona hidratació. Al domicili, és aconsellable abaixar les persianes durant el dia i obrir les finestres durant la nit.

A banda, el departament de Salut Pública dona un seguit de consells. Alguns d'elementals com hidratar-se molt sovint, prioritzant l'aigua i evitant l'alcohol. També han demanat evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació i, reservar tasques com anar a comprar a les primeres hores del matí o a la tarda quan el sol ja declina. El mateix aplica amb les activitats esportives. D'altra banda, convé que les persones que treballin a l’aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra o barret de palla i beguin més aigua de l’habitual.

🌞 Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor:



💨 Aire: a l'aire lliure, ves per l'ombra i busca refugis climàtics.



🥤 Beure: hidrata't sovint, fins i tot sense set.



🏡 Casa: tanca les persianes de dia i obre les finestres de nit.



El document també posa èmfasi en la gent gran. Cal tenir en compte que no tenen sensació de set encara que s’estiguin deshidratant i es recomana especialment visitar-los un cop al dia, en la mesura del possible, si viuen sols per assegurar-se que s’hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades. Les persones amb malalties cròniques i els infants també pateixen els efectes de la calor severa i cal estar-hi a sobre.

Finalment, Salut recomana si no es disposa de ventilador o aire condicionat a casa, passar almenys un parell d’hores en un indret on hi hagi aire condicionat com un centre comercial, un equipament públic com una biblioteca. Les recomanacions també apliquen a les mascotes, se les ha de treure a passejar en les hores més fresques, feu que durant el dia tingui força aigua a l’abast i que estigui a l’ombra.